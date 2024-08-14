Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkmenistan Savunma Bakanı Begenç Gündogdiyev ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkmenistan Savunma Bakanı Begenç Gündogdiyev ile bakanlıkta bir araya geldi.
Bakan Yaşar Güler, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Türkmenistan Savunma Bakanı Begenç Gündogdiyev'i, Milli Savunma Bakanlığı'nda resmi törenle karşıladı. Konuk bakan, tören kıtasını selamladı. Bakanlık önünde fotoğraf çekiminin ardından Güler ve Gündogdiyev başkanlığında heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.
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