Milli Savunma Bakanı Yaşar Güner Şanlıurfa\'da bayram namazı kıldı

Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güner, bayram namazını Balıklıgöl'deki Dergah Camisi'nde kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güner, bayramı geçirmek üzere Şanlıurfa'ya geldi. Dün kente gelen Bakan Güler, bayram namazını ise Balıklıgöl'de bulunan Dergah Camisi'nde kıldı. Bakan Güler'e Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da eşlik etti.

Namazın ardından cemaatle bayramlaşan Bakan Güler, dışarda ise polislerin kurduğu standı ziyaret etti. Polislerle bayramlaşan Bakan Güler, kendisine ikram edilen lokumu aldı. - ŞANLIURFA