Remzi Çayır: Anadolu insanı 6'lı masanın ne dediğini anlamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Remzi Çayır: Anadolu insanı 6'lı masanın ne dediğini anlamadı

07.08.2022 17:58
Remzi Çayır: Anadolu insanı 6'lı masanın ne dediğini anlamadı

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, bir tarafta Cumhur İttifakı, diğer tarafta Millet İttifakı olduğunu belirterek, "Şu ana kadar elitler hariç Anadolu insanı 6'lı masanın ne dediğini pek anlamadı.

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, bir tarafta Cumhur İttifakı, diğer tarafta Millet İttifakı olduğunu belirterek, "Şu ana kadar elitler hariç Anadolu insanı 6'lı masanın ne dediğini pek anlamadı. Döndük bu tarafa. Tayyip Bey diyor ki; 'Ben 20 yıl bu ülkeyi yönettim, 5 yıl daha verin sizi düzlüğe çıkaracağım.' Bu kadar bu işin uzmanıydın, niye bizi yoksulluk bataklığına koydun?" dedi.

Milli Yol Partisi, 1'nci Olağan Ankara İl Kongresi, Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Programda konuşan Milli Yol Partisi Lideri Remzi Çayır, 81 ili gezip vatandaşlarla istişarelerde bulunduklarını belirterek, "Her gittiğimiz yerde şunu gördük; toplum bir değişim istiyor, iller değişim istiyor, insanlar değişim istiyor. Türkiye'de siyaset zor. Türkiye'de siyaset kurum olarak gerçekten rezil rüsva. Siyaset yapan parti sayısı, insan sayısı; yok denecek kadar az. Neden; çünkü iktidarlar en başından beri kendi güçlü sınıfı, kendi saltanatını, kendi sistemini oluşturmuşlar. A Partisi oluşturmuş, B Partisi oluşturmuş, CHP oluşturmuş, AK Parti oluşturmuş, Anavatan Partisi oluşturmuş, Doğru Yol Partisi oluşturmuş, Milliyetçisi oluşturmuş, liberali oluşturmuş. Peki fakir fukara ve garip bu işin neresinde? Ezilenler bu işin neresinde? Milet bu işin neresinde? Hiçbir yerinde yok" dedi.

'ANADOLU İNSANI 6'LI MASANIN NE DEDİĞİNİ PEK ANLAMADI'

Seçimlerde bir tarafta Cumhur İttifakı, diğer tarafta Millet İttifakı olduğunu kaydeden Çayır, "Şu ana kadar elitler hariç Anadolu insanı 6'lı masanın ne dediğini pek anlamadı. Döndük bu tarafa. Tayyip bey diyor ki; 'Ben 20 yıl bu ülkeyi yönettim, 5 yıl daha verin sizi düzlüğe çıkaracağım.' Bu kadar bu işin uzmanıydın, niye bizi yoksulluk bataklığına koydun? Uzman olan başkasının aklını alır, başkasından akıl toplar, başkasının aklına müracaat eder. Uzman olmayan kendi aklını her şey sanır. Biz Türkiye'de bir şeyi değiştireceğiz. Bu sistemi değiştireceğiz. Siyasi partiler yasasını değiştireceğiz. Adalet sistemini değiştireceğiz. Türkiye'de üretim sistemini değiştireceğiz. Borca dayalı değil üretime dayalı ekonomik bir sistem getireceğiz" diye konuştu.

'ÜLKÜCÜ HAREKETİN GEÇMİŞTE YAPTIĞI HATALARI YAPMAYACAĞIZ'

Türk milletine asla yalan söylemeyeceklerini vurgulayan Çayır, "İktidar olmak adına, iktidardan pay almak adına asla sizi aldatmayacağız. Yalan söylemeyeceğiz. Gördüğüm bir gerçek var. Bir hareket kadınlarla ve gençlerle yukarı çıkıyor, kadınlarla ve gençlerle aşağı düşüyor. Onun için ülkücü hareketin geçmişte yaptığı hataları yapmayacağız. Bizim ülkücüler dolu dizgin, dağa bayıra, dağlara taşlara gittiler. Dava anlatmaya köylere gittiler. Gece yarısı evlerine döndüler. Evlere döndüklerinde kapıyı açan hanım; 'Nerede kaldın herif, senin partinde batsın davan da batsın' dedi. Bunun için eşine, kızına, oğluna davayı anlatmamış bir adamın köy köy, dağ dağ dolaşmasına gerek yok" ifadelerini kullandı.


YORUMLAR
500
Seyit Torun, Ardahan'da: 'Bu Hizmetler; İktidarın Her Türlü Engellemesine, Ayak Oyununa Rağmen Veriliyor. Ne Yaparlarsa Yapsınlar, Başaramayacaklar' Seyit Torun, Ardahan'da: 'Bu Hizmetler; İktidarın Her Türlü Engellemesine, Ayak Oyununa Rağmen Veriliyor. Ne Yaparlarsa Yapsınlar, Başaramayacaklar' Yıldırım Kaya'dan Erdoğan'a 'Kpss' Yanıtı: 'Kendini Aklamaya Çalışıyor' Yıldırım Kaya'dan Erdoğan'a 'Kpss' Yanıtı: 'Kendini Aklamaya Çalışıyor'
Kaynak: DHA

Millet İttifakı, Remzi Çayır, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Remzi Çayır: Anadolu insanı 6'lı masanın ne dediğini anlamadı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:25 Sosyetenin konuştuğu iddia! Yasemin ve İzzet Özilhan çiftinin boşanacağı konuşuluyor
17:22 Batuhan Karadeniz'in yeni adresi belli oldu! Spor Toto 2. Lig ekibinde top koşturacak
17:06 Türkiye'den İsrail ile Filistin arasında artan gerilime ilişkin açıklama: Çağrımızı yineliyoruz
17:13 Ünlü rapçi Norm Ender'den garsonun başından şampanya döken Demet Akalın'a sert gönderme!
16:54 Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu ve 6'lı masaya mesaj geldi: Sürecin en çalışkan neferi olacağım
16:48 Sevgilisiyle ayrı eve çıkmak istedi! Kızın ailesi kaldırım taşıyla dövdü
16:34 Galatasaray ile anılan Ali Akman için yeni gelişme! Göztepe'ye gidiyor
15:35 Mehmet Ali Çelebi'den "6+1" ve CHP'ye sert sözler: Sayın Cumhurbaşkanımız direnmese hepimiz katledilmiştik
15:29 PSG'nin yıldızı Lionel Messi'den harika rövaşata
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un direksiyonunda! Twitter'dan paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 17:58:26. #1.11#
SON DAKİKA: Remzi Çayır: Anadolu insanı 6'lı masanın ne dediğini anlamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement