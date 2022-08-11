MHP'li Özdemir: "Zillet cephesinin sosyal medyada giriştiği rezillikler arttı" - Son Dakika
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MHP'li Özdemir: "Zillet cephesinin sosyal medyada giriştiği rezillikler arttı"

11.08.2022 16:36
MHP'li Özdemir: "Zillet cephesinin sosyal medyada giriştiği rezillikler arttı"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından partisini hedef alan paylaşımlarla ilgili yaptığı açıklamasında; "Zillet cephesinin sosyal medyada giriştiği rezillikler arttı" ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından partisini hedef alan paylaşımlarla ilgili yaptığı açıklamasında; "Zillet cephesinin sosyal medyada giriştiği rezillikler arttı" ifadelerini kullandı.

İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında; "Son zamanlarda zillet cephesinin medya ve sosyal medya üzerinden sürdürdüğü yalan, iftira ve kurgu figüranlarıyla giriştiği rezillikler hayli arttı. Sayın Genel Başkanımız ve partimizle ilgili maksatlı ve talimatlı çalışan tüm çevre ve isimler bizce malumdur, tespitlidir. Ahlaki ve insani olmayan ölçülerle yol almaya çalışanların kendisinden olmayanlara tahammül gösterilmesi gerektiği yönündeki savlarının, bizzat zillet mensubu parti ve çevreler tarafından nasıl istismar edilip, kullanıldığı, aksi yönde hareket edildiği açıktır. Düzmece anketlerden medet umanlar, Cumhur İttifakı'nın başta açık hava toplantıları olmak üzere, milletimizin yoğun katılım gösterdiği programları karşısında şimdi yeni bir oyunu sergilemeye çalışıyorlar. Bunun için de sosyal medyanın karanlık delhizleri ilk tercihleri oluyor. Hakaret ve iftirayı siyasi menfaat elde edebilmek için kullanmaya yeltenen ahlak fukarası çevrelerin, kurgularla siyasi propaganda uğraşına girmeleri beyhude bir çabadır. Bu durum sosyal medyayla ilgili hukuki düzenlemelerin zaruriliğini bir kez daha işaret etmektedir. Toplumsal huzurumuza kast eden, kişilik haklarına saldırmaya yeltenen hafif meşrep tiplemelerle, sokak hayvanından bile aşağıdaki izanla maksatlı çalışma yapanları kimlerin kullandığı, nerden beslendikleri, hangi amaca hizmet etmeye çalıştıkları ortadadır. Hatta bunlar o kadar fütursuzlaşıyorlar ki terör örgütleriyle kol kola giren siyasi partinin resmi temsilcilerini bile güya MHP'li edasıyla konuşturup, akıllara ziyan sözlerle şeref ve haysiyetin ne derecede önemli olduğunu istmeden de olsa gösteriyorlar. Yayın ve propagandalarında MHP'yi hedef alan çevreler, Türkiye için üstlendiğimiz sorumluluk ve gayretin ne derecede haklı ve yerinde olduğunu tescilliyor. Çıldırmaları, saldırmaları, çamurlaşmaları da milletimizin MHP'ye gösterdiği teveccühten kaynaklanıyor. Bir bakıyorsunuz "35 yıldır MHP'ye üye olan esnaf istifa etti" yalanıyla sosyal medyada video yayınlıyorlar, yalan çıkıyor. Yahut "MHP'li muhtar partisinden istifa etti" gibi absürt ve hukuki olmayan yaklaşımla da aynı yalanlarını beslemeye çalışıyorlar. Ne var ki yalanları yatsıyı bırakın, ikindi vaktini bile geçemiyor. Ucuzluk ve kepazelikleri kendilerini hemen ele veriyor. Bunun üzerine hakaret ve iftira dolu sosyal medya yayınlarını, yazılı ve görsel medyaya da yansıtarak acitasyon yapma uğraşına bürünüyorlar. Gittikleri her yerde terör örgütlerinin yanında Türkiye hasımlarıyla kol kola girmenin hesabını veremeyenlerin, fonlanan sosyal medya hesapları üzerinden algı yaratma uğraşı kendilerine hiçbir yarar sağlamayacaktır. Bu uğraş içerisinde olan herkes hukuki olarak yaptıklarının hesabını vereceği gibi milletimizin MHP ve sayın genel başkanımıza olan sevgi, muhabbet ve bağlılığı karşısında da bir kez daha hüsrana uğramaktan kurtulamayacaktır" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'li Özdemir: 'Zillet cephesinin sosyal medyada giriştiği rezillikler arttı' - Son Dakika

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