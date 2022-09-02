MHP'li Bulut'tan, Ayçiçek alım fiyatı değerlendirmesi - Son Dakika
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MHP'li Bulut'tan, Ayçiçek alım fiyatı değerlendirmesi

02.09.2022 14:19
MHP'li Bulut'tan, Ayçiçek alım fiyatı değerlendirmesi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, "Ayçiçek alım fiyatlarının açıklanması çiftçimizi rahatlatacaktır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, "Ayçiçek alım fiyatlarının açıklanması çiftçimizi rahatlatacaktır" dedi.

Tokat'ta temaslarda bulunan MHP'li Bulut, Zile Ticaret Borsası Başkanı Muammer Teke'yi ziyaret etti. Ziyarette Başkan Teke, Zile Bölgesinde yaklaşık 140 bin dönüm arazide Ayçiçek hasadı yapılmakta olduğunu ama henüz fiyatların açıklanmadığını söyledi. MHP'li Bulut ise Ayçiçek alım fiyatlarının açıklanması çiftçiyi rahatlatacağını belirterek, " Türkiye, yüksek kapasitede ayçiçeği üretimi ve işleme kapasitesine sahip. Çiftçimizin desteklenmesi, onların sorunlarının çözülmesi durumunda dünyanın yaşadığı tahıl sıkıntısını biz en az zararla atlatabiliriz. Bu hem çiftçi ve köylümüzün kalkınmasına hem de insanlarımızın ucuz ürüne ulaşmasına katkı sağlayacaktır" dedi.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut'un yanı sıra MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek, Turhal İlçe Başkanı Yusuf Bayın, Zile İlçe Başkanı Ahmet Ziraatçi ziyaret programına katıldı. - TOKAT

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Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, Yücel Bulut, Tokat, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'li Bulut'tan, Ayçiçek alım fiyatı değerlendirmesi - Son Dakika

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