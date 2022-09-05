MHP'li Bulut: "Biran önce çiftçimizin yaralarını sarmamız gerekiyor"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, fırtına ve dolu yağışından zarar gören tarım arazilerinde incelemelerde bulunarak, " Biran önce çiftçimizin yaralarını sarmamız gerekiyor" dedi.

Tokat'ın Pazar ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen fırtına ve dolu yağışı mısır ekili alanlara zarar verdi.Milliyetçi Hareket Partisi Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Üzümören, Dereköy, Bağlarbaşı, Kalederesi, Manastır, Çamköy köylerinde fırtınadan etkilenen çiftçileri ziyaret etti. MHP'li Bulut, yaşanan mağduriyete dikkat çekerek, "Doğal afet neticesinde birçok çiftçi ve köylümüzün tarım sigortasından faydalanamaması sebebiyle ciddi mağduriyet oluştu. Bir an önce çiftçimizin yaralarını sarmamız gerekiyor. Bu tür afetler tarım sigortasının ne kadar büyük ihtiyaç olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu hususta çiftçimizin bilincinin artmasında fayda bulunuyor. Bizler çiftçi ve köylümüzün her daim yanındayız" dedi. - TOKAT