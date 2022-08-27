MHP'nin 'Anlatma ve Aydınlatma' toplantıları Batman'da devam ediyor - Son Dakika
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MHP'nin 'Anlatma ve Aydınlatma' toplantıları Batman'da devam ediyor

27.08.2022 14:19
MHP'nin 'Anlatma ve Aydınlatma' toplantıları Batman'da devam ediyor

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anadolu-Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları" programları dahilinde Batman'a gelen Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Sason ilçesinde yoğun ilgi ile karşılandı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anadolu-Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları" programları dahilinde Batman'a gelen Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Sason ilçesinde yoğun ilgi ile karşılandı.

Sason ziyaretinde ilçe girişinde MHP Sason İlçe Başkanı Fikret Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Avni Yıldırım ve çok sayıda partili tarafından karşılanan MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, ilçede geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden MHP eski ilçe başkanı İhsan Yalçın'ın ailesi ile bir araya gelerek baş sağlı dileğinde bulundu. Ardından Güvenlik korucularıyla üst bölgesinde bir araya gelen Osmanağaoğlu, orada bulunan güvenlik korucularıyla bir süre sohbet etti. Sohbetinde güvenlik korucularının bölgede öncü rol konumunda olduğunu belirten Osmanağaoğlu, Batman ve çevre illerinde PKK'lı teröristlerin korkulu rüyası haline gelen güvenlik korucularının özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda MHP'nin çalışmaları olduğunu söyledi. Ardından ilçe merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulunan Osmanağaoğlu, İlçe meydanında vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyerek orada bir konuşma yaptı. Konuşmasında Altılı masanın etrafında toplananların henüz kendi sorunlarını çözemediğini belirten Osmanağaoğlu, "Bunlar henüz kendi içlerinde oturma düzenini çözememişken ülkenin sorunlarını nasıl çözecekler. Bunlar şu anda neyi konuşuyor biliyor-musunuz. HDP'yi alsak kimleri kızdırırız, almasak kimi gücendiririz. Bunlar, bunun hesabı içindedir. Bunların projeleri, hayalleri yok. Bizim MHP olarak adayımız belli, yolumuz belli. Cumhur ittifakı ile yol yürümeye devam edecek, ülkeye hizmet konusunda da yorulmadan koşmaya devam edeceğiz. Yıllarca kendilerini Kürtlerin temsilcisi olarak adlandıranlar Batmanlı kardeşlerime zarardan başka ne verdiler. Bu ilçede kaç şehit var bunlar bunu biliyor mu? Biz, bunların ağa babaları olan PKK'yı da hamdolsun bitirdik, bitirmeye devam edeceğiz. Biz bunu Batmanlılar ile birlikte başaracağız. Artık ne kaçacakları yerleri kaldı, nede onlara yardım ve yataklık edecek kimse nede kandıra bilecekleri vatandaş kaldı" dedi.

İlçedeki ziyaretleri dahilinde Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Yücebağ Güvenlik Korucuları Derneğinde şehit yakınları ve Güvenlik korucularıyla bir araya gelen Osmanağaoğlu, iki şehit kardeşi Mutalip Çelik'ten derneklerin yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi aldı. Bilgilendirme konuşmasında bölgenin huzurunu güvenlik korucularına borçlu olduklarını belirten Çelik, korucuların birçok talebinin karşılanmadığını ve bu taleplerin karşılanması için MHP'nin mecliste gündeme getirmesini talep etti. İlçe ziyaretleri dahilinde son olarak şehitliği ziyaret ederek orada dua eden Osmanağaoğlu, daha sonra ilçeden ayrıldı. - BATMAN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Hisarcık, Batman, Sason, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'nin 'Anlatma ve Aydınlatma' toplantıları Batman'da devam ediyor - Son Dakika

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