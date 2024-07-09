Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi ve CIA Başkanı Burns, Gazze'deki ateşkes çabalarını görüştü

Politika

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns arasında gerçekleştirilen görüşmede Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin son çabalar ele alındı. Mısır devlet televizyonu ise görüşmenin ardından ateşkes müzakerelerinin yarın Katar'ın başkenti Doha'da yeniden başlayacağını aktardı.

Gazze Şeridi'nde ateşkes ilan edilmesine yönelik diplomatik çabalar sürüyor. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns'ü kabul etti. Görüşmeye Mısır Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamel de katıldı. Bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması sağlanması yönündeki ortak çabaların son durumu ele alındı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Sisi, bölgesel ve uluslararası istikrar için Mısır ile ABD arasındaki istişarelerin ve koordinasyonun devam ettiğini belirtti. Sisi, Gazze'ye yönelik saldırıların kabul edilemez olduğu yönündeki kararlı tutumunu bir kez daha teyit etti. Sisi, uluslararası toplumun saldırıları sona erdirme sorumluluğunu üstlenmesinin, Filistinlilerin katlandığı felaket insani durumu hafifletmek için Gazze'ye yeterli miktarda insani yardım ve yardımın sınırsız erişiminin sağlanmasının önemini yineledi. Çatışmanın bölgeye yayılmasını önlemek için ciddi ve etkili adımlar atılmasının kritik önem taşıdığını vurgulayan Sisi, Filistin meselesinde adil ve kapsamlı bir çözüm olan "iki devletli çözümün" uygulanmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

CIA Başkanı Burns ise Mısır'ın ateşkesi ve insani yardım ulaştırılmasını sağlama çabalarına övgüde bulundu. Burns ABD'nin, Mısır'ın bölgesel ve uluslararası düzeyde barış, güvenlik ve kalkınmayı tesis etmeye yönelik sorumlu tutumunu takdir ettiğini belirtti.

"Ateşkes müzakereleri çarşamba günü devam edecek"

Mısır'ın devlet televizyonu El- Kahire'nin haberine göre Gazze'de ateşkes ilan edilmesine yönelik müzakereler, Katar'ın başkenti Doha'da yeniden başlayacak. Haberde yer verilen üst düzey bir kaynak, Mısırlı heyetin "mümkün olan en kısa sürede ateşkes anlaşmasına varmak için Hamas ile İsrail arasındaki görüş ayrılıklarını giderme misyonuyla" yarın Doha'ya gideceğini belirtti. Kaynak, "Birçok noktada anlaşma var" diyerek müzakerelerin perşembe günü ise Kahire'de devam edeceğini aktardı.

İsrail ile Hamas arasında 9 aydır devam eden çatışmalarda saldırıların sona ermesi için Mısır ve Katar arabuluculuk yürütüyor. - KAHİRE