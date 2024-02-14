Mısır Cumhurbaşkanı, İsrail-Filistin arasında ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Mısır Cumhurbaşkanı, İsrail-Filistin arasında ateşkes çağrısı yaptı

Mısır Cumhurbaşkanı, İsrail-Filistin arasında ateşkes çağrısı yaptı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İsrail-Filistin arasında bir an önce ateşkes sağlanması ve 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması çağrısında bulundu.

14.02.2024 17:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İsrail- Filistin arasında bir an önce ateşkes sağlanması ve 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması çağrısında bulundu. - KAHİRE

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Kudüs, Filistin, İsrail, Mısır, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Mısır Cumhurbaşkanı, İsrail-Filistin arasında ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 18:08:20. #1.13#
SON DAKİKA: Mısır Cumhurbaşkanı, İsrail-Filistin arasında ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement