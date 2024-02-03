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MİT Başkanı Kalın, Hamas lideri Haniye ile görüştü - Son Dakika
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Politika

MİT Başkanı Kalın, Hamas lideri Haniye ile görüştü

MİT Başkanı Kalın, Hamas lideri Haniye ile görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Görüşmede, esir takası, Gazze'deki gelişmeler, ateşkesin sağlanması ve İsrail kuşatmasının sona erdirilmesi konuları ele alındı. Ayrıca, Filistin halkına insani yardımların ulaştırılması ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması gerekliliği vurgulandı.

03.02.2024 20:27
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

MİT Başkanı Kalın, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Toplantıda; esir takası, Gazze'deki gelişmeler, ateşkesin sağlanması ve İsrail kuşatmasının sona erdirilmesinin yolları görüşüldü. Bunun yanı sıra Filistin halkına insani ihtiyaçların ulaştırılması konusunda neler yapılabileceğinin üzerinde duruldu. Toplantıda başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının bölgede istikrarın temeli olduğu vurgulandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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