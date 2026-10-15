MİT\'in ve Suriye istihbaratının operasyonuyla kırmızı kategorideki Mihraç Ural yakalandı

MİT'in ve Suriye istihbaratının operasyonuyla kırmızı kategorideki Mihraç Ural yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suriye'de sınırda yakalanan Mihraç Ural, 'kırmızı kategori'de aranan isimler arasındaydı. Milli İstihbarat Teşkilatı ile Suriye Genel İstihbarat Servisi'nin koordineli operasyonu sonucunda yakalandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı ve Suriye Genel İstihbarat Servisi'nin koordineli düzenlediği operasyon sonucunda "kırmızı kategori"de aranan Mihraç Ural da Suriye'de sınırda yakalandı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?