Erzurum\'da AK Parti Yakutiye Seçim Koordinasyon Merkezi Açıldı

Politika

Erzurum'da AK Parti Yakutiye Seçim Koordinasyon Merkezi adeta bir miting havasında açıldı.

AK Parti Yakutiye SKM açılışına AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Erzurum AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, AK Parti İl SKM Başkanı Çetin Gözütok, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Ayşe Deniz Çelik, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Murat Dağ, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Beyzanur Saltuklu Özdemir, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Gökberk Kocaaliler, Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu, Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın, AK Parti ve MHP teşkilat yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, vatandaşa hizmet için her zaman çaba içinde olduklarını belirterek, " Halkımızla birlikte daha güzel yarınlara doğru beraber yürüyoruz. İnşallah seçimlerde de Cumhur İttifakımız başarılı ile çıkacak ve Milletine hizmet etmeyi sürdürecektir." şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Cumhur İttifakı olarak Erzurum'da her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik için çalıştıklarını ifade ederek, "AK Parti Yakutiye Seçim Koordinasyon Merkezi'mizin açılışını gerçekleştirdik. Hemşehrilerim; güven ve istikrardan yana, Cumhur İttifakımızdan yana. Bizim ise hedeflerimiz büyük, hizmet aşkımız ise her zamanki gibi. Bizler Erzurum için tüm ilçelerimizle varız. Erzurum'umuzu özel yapan, işte sahip olduğumuz bu birlik ruhudur." dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Ülkenin dört bir yanında yürütülen projeler ve gerçekleştirilen reformların, AK Parti'nin sadece bir siyasi hareket değil, aynı zamanda büyük bir dönüşümün mimarı olduğu ispatladığını ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti, " Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, sağlıktan eğitime, ekonomiden adalet sistemine kadar her alanda gerçekleştirdiğimiz devrim niteliğindeki değişiklikler, ülkemizi dünya sahnesinde güçlü bir konuma taşıdı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, AK Parti olarak Milletimizin desteği ve duası ile, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz. Bizler, milletimizin teveccühü ile yola çıktık ve yine milletimizin desteğiyle hedeflerimize ulaşacağız. AK Parti olarak, Türkiye'nin dört bir yanını kucaklayan, her kesimden vatandaşımızın sesine kulak veren ve onların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik politikalar üretmeye devam edeceğiz. Yakutiye'de açılışını gerçekleştirdiğimiz Seçim Koordinasyon Merkezi ile birlikte, seçim sürecini en iyi şekilde yöneterek, partimizin ve Türkiye'mizin yarınları için çalışmaya devam edeceğiz." - ERZURUM