Mitingdeki sözleri nedeniyle Özgür Özel'e soruşturma

Mitingdeki sözleri nedeniyle Özgür Özel\'e soruşturma
28.02.2026 21:58  Güncelleme: 22:20
Mitingdeki sözleri nedeniyle Özgür Özel\'e soruşturma
Burdur'daki mitinginde yargı mensuplarını hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Burdur'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada yargı mensuplarını hedef alarak sarf ettiği sözler nedeniyle 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

ÖZGÜR ÖZEL HAKKINDA SORUŞTURMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Mitingdeki sözleri nedeniyle Özgür Özel'e soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin Burdur'da düzenlediği mitinginde yaptığı konuşmasının bir bölümünde yargı mensuplarını hedef aldığı kaydedildi.

Açıklamada, Özel hakkında kullandığı sözler nedeniyle "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Mitingdeki sözleri nedeniyle Özgür Özel'e soruşturma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Cihan Kışla Cihan Kışla:
    Burdur'da savcılık yokmu da istanbul savcısı soruşturma açıyor o da ordaki savcılara hakarettir ben burdur savcısı olsam istanbul savcısına soruşturma açarım benim bölgeme dokundu diye 35 18 Yanıtla
    Saka Ipekciler Saka Ipekciler:
    Parti merkezi istanbul'da olduğu için istanbul savcısı açmış olabilir. yoksa her duruşmadada her ifade vermede Burdur'a gidilmesi gerekirdi 0 0
  • 1967Ramo 1967Ramo:
    SILKELEMEYE DEVAM 30 9 Yanıtla
  • Ali Levent Ali Levent :
    Adalet Bakanı yqsal süre içinde mal varlığını açıklasın demişti. 21 10 Yanıtla
  • Tuncay Tuncay:
    reis yaktı gemileri :) 23 1 Yanıtla
  • sedat ümit sarı sedat ümit sarı:
    4 kere aynı cümle. 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Mitingdeki sözleri nedeniyle Özgür Özel'e soruşturma - Son Dakika
