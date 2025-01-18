Moğol Cumhurbaşkanı Van'da Aladağ Sarayı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Moğol Cumhurbaşkanı Van'da Aladağ Sarayı'nı Ziyaret Etti

Moğol Cumhurbaşkanı Van\'da Aladağ Sarayı\'nı Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Ukhnaa, Hülagü Han'ın 1260'lardaki yazlık sarayı Aladağ'ı inceledi ve kazı çalışmalarını gördü.

18.01.2025 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa, Van'ın Çaldıran ilçesindeki İlhanlı Hükümdarı Hülagü Han'a ait Aladağ Sarayı kalıntılarını ziyaret etti.

Sabah saatlerinde Van'a gelen Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa, bir dizi program kapsamında beraberindeki heyetle Çaldıran ilçesine geçti. İlçeye bağlı Hanköy Mahallesinde Erciş ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri tarafından atlarla karşılanan Cumhurbaşkanı Ukhnaa, alanda kurulan çadıra geçti.

Çadırda kazı çalışmalarında elde edilen keşifleri inceleyen Cumhurbaşkanı, ardından İlhanlı Devleti hükümdarı Hülagü Han tarafından 1260'lı yıllarda inşa edilen Aladağ Sarayı'nın bulunduğu alanda incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı, incelemelerinin ardından ilçeden ayrıldı.

"Yazlık saray olduğunu ispat ettik"

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Prof. Dr. Doğan, 2019 Moğolistan Devlet Üniversitesi ile kurdukları Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü'nde Türk ve Moğol kültürüne dair araştırma ve incelemeler yürüttüklerini belirtti. Kaynaklarda zikredilen fakat nerede olduğu bilinmeyen Hülagü Han tarafından yaptırılan bir sarayın peşine düştüklerini ifade eden Doğan, "Gerek literatür taramaları gerekse de saha ve yüzey araştırmaları bizi buraya getirdi. 2022'de şu an bulunduğumuz sahada Hülagü Han tarafından 1259-1265 yılları arasında yaptırılan ve yazlık saray olduğunu ispat ettik. Bunun yanında alanda bir saray izi daha bulduk. Bunun dışında da bozkır şehir kültürünün izine rastladık. Dolayısıyla çalışmamız, Moğolistan'da büyük ses getirdi. Cumhurbaşkanı Ukhnaa da Türkiye ziyareti kapsamında burayı özellikle görmek istedi. Bozkır geleneğinin, geleneksel inşa tekniklerinin kullanıldığı Anadolu'daki tek örnek ve Batı'daki en uzak örnektir. Bundan sonra çalışmalarımız yoğunlaşarak devam edecek. 15-20 yıl burada çalışması gerektiğini düşünüyoruz. Amacımız burayı arkeolojik olarak tamamen çalıştıktan sonra belki bir rekonstrüksiyonla canlandırıp turizme kazandırmak" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Moğolistan, Politika, Çaldıran, Aladağ, Turizm, Saray, Han, van, Son Dakika

Son Dakika Politika Moğol Cumhurbaşkanı Van'da Aladağ Sarayı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:40 CHP’den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz CHP'den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz
19:09 Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem’e ilişkin Bakan Tunç’tan açıklama Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem'e ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama
18:14 Kılıçdaroğlu’ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri Kılıçdaroğlu'ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri
17:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli’nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı
14:48 Hamas’ın ateşkes açıklaması Netanyahu’yu küplere bindirecek Hamas'ın ateşkes açıklaması Netanyahu'yu küplere bindirecek
07:26 Ünlü yorumcular, Galatasaray’ın penaltı beklediği pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti Ünlü yorumcular, Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti
07:25 Gazze’de ateşkesi onaylayan bakanlar kurulunda iki bakan dikkat çekti Gazze'de ateşkesi onaylayan bakanlar kurulunda iki bakan dikkat çekti
06:51 Gazze’deki ateşkesin takibi için operasyon odası kuruldu Gazze'deki ateşkesin takibi için operasyon odası kuruldu
02:56 Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
01:12 Niğde-Kayseri yolunda kaza: 2 kişi hayatını kaybetti Niğde-Kayseri yolunda kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
23:48 Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO komutanı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO komutanı ile görüştü
23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
23:01 Ünlü eski manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı Ünlü eski manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
22:58 Okan Buruk’tan yabancı VAR hakemine olay tepki Okan Buruk'tan yabancı VAR hakemine olay tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 20:22:26. #1.12#
SON DAKİKA: Moğol Cumhurbaşkanı Van'da Aladağ Sarayı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.