21 yıl sonra kritik ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuk edecek - Son Dakika
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Politika

21 yıl sonra kritik ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuk edecek

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'un 15-19 Ocak 2025 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını açıkladı. Altun, Moğolistan'dan ülkemize 21 yıl sonra gerçekleştirilecek olan bu ziyaretin Türk ve Moğol halkları arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

15.01.2025 21:46  Güncelleme: 23:31
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Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

ZİYARET YARIN BAŞLAYACAK

Söz konusu gelişmeyi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Khurelsukh'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 15-19 Ocak 2025 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını belirtti.

Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Türkiye'yi Ziyaret Edecek

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Ziyaret çerçevesinde yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmeler gerçekleştirileceğini ifade eden Altun, görüşmelerde, Türkiye ile Moğolistan arasındaki ilişkilerin tüm veçheleriyle gözden geçirilmesi, işbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınması, güncel uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Türkiye'yi Ziyaret Edecek

21 YIL SONRA İLK ZİYARET

Altun, "Devlet Başkanı düzeyinde Moğolistan'dan ülkemize 21 yıl sonra gerçekleştirilecek olan ziyaret, köklü tarihi geçmişe, kültürel zenginliklere ve ortak mirasa sahip Türk ve Moğol halkları arasındaki dostane ilişkilerin karşılıklı yarar temelinde daha da geliştirilmesine vesile olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

21 yıl sonra kritik ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara\'da konuk edecek
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Fahrettin Altun, Moğolistan, Diplomasi, Politika, Türkiye, Ankara, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Politika 21 yıl sonra kritik ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuk edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Çelikk:
    Bakalım Bunlara Ne hediye edeceksiniz 13 61 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    BİR GÜNDE AVRUPADAN BİR LİDERİ MİSAFİR EDİN ÇOK KOMİLSİN İLETİŞİM BAŞKANI 10 56 Yanıtla
  • mustafa dabak:
    Tam kuruluş Osman izlerken Moğollara karşı yüreğime kin dolmuşken, ne diyeceğimi bilemedim, umarım Türk'ün gücünü öğrenmişlerdir... 21 41 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    yandik. Moğolistan dan gelecek mülteciler 8 33 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Büyük ülke . Türkiye. Herkes ziyarete geliyor Anlayana çok şey anlatıyor tablo Haaaa tabi Anlayana 18 5 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    MOĞOLLAR VE TÜRKLER KARDEŞTÎR HOŞ GELSÎNLER SEFALAR GETÎRSÎNLER MOĞOL KARDEŞLERÎMÎZÎN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERLERÎ VAR ! 16 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    boş insanlar 2 8 Yanıtla
  • Nis Ard:
    neden 21 sene Arap olsalardı su yolu olmuştu 6 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: 21 yıl sonra kritik ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuk edecek - Son Dakika
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