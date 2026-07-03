Moldova Başbakanı Munteanu İstifa Etti

Moldova Başbakanı Alexandru Munteanu'nun istifa kararı almasıyla ülkede hükümet düştü.

Moldova Başbakanı Alexandru Munteanu, bugün yaptığı sürpriz açıklama ile istifa kararı aldığını duyurdu. 2025 yılının Kasım ayından bu yana ülkede başbakanlık görevini yürüten Munteanu, istifa gerekçesini açıklamazken Başbakanın istifasıyla hükümet düştü. 62 yaşındaki Munteanu, "Bugün, Başbakanlık görevim sona eriyor" dedi. Başbakanlık görevini derin bir görev bilinci ve olumlu bir değişim sağlayabileceğine dair sağlam bir inançla kabul ettiğini kaydeden Munteanu, "Görevimi, ilkelerim ve inancım doğrultusunda yürütemeyeceğimi fark ettim ve istifa etmeyi seçtim" dedi. çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Alexandru Munteanu, "Nerede yaşarsam yaşayayım ya da ister özel sektörde isterse kamuda çalışayım ülkeme her şartta hizmet etmeye devam edeceğim. Ülkemize karşı görevimizin, sahip olduğumuz makamla değil, sürdürdüğümüz bağlılıkla tanımlandığına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Moldova yasalarına göre, Cumhurbaşkanı Maia Sandu, parlamentodaki gruplarla görüşmeler gerçekleştirerek başbakan adayı açıklayacak.

Munteanu, Başbakanlık görevine getirilmeden önce Dünya Bankası'ndaki görevi de dahil 20 yıl kadar ülke dışında çalışmıştı. - KİŞİNEV