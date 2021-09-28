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Moldova Büyükelçisinden Başkan Zolan'a ziyaret - Son Dakika

Moldova Büyükelçisinden Başkan Zolan'a ziyaret

28.09.2021 13:49
Moldova Büyükelçisinden Başkan Zolan'a ziyaret, System.String[]

Moldova Ankara Büyükelçisi Dimitri Croitor, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti.

Moldova Ankara Büyükelçisi Dimitri Croitor, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve program için Denizli'ye gelen Moldova Ankara Büyükelçisi Dimitri Croitor, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Ziyarete önceki dönem Moldova Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Hulusi Kılınç, Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) Başkanı Oktay Mersin, yönetim kurulu üyeleri ve beraberindekiler eşlik etti. Moldova Ankara Büyükelçisi Dimitri Croitor, ziyarette yaptığı konuşmada Denizli'ye ikinci kez geldiğini belirterek, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da artması için iş dünyası ile görüşmeler gerçekleştireceğini belirtti. Başkan Zolan'ı Moldova'ya davet eden Büyükelçi Croitor, "Türkiye bizim her zaman yanımızdadır" diye konuştu. Moldova'daki yatırım fırsatlarını anlatan Ankara Büyükelçisi Dimitri Croitor, siyasi stratejik ortaklığın ekonomide de artarak sürmesi gerektiğini dile getirdi.

Ortak işbirliği vurgusu

Başkan Osman Zolan ise, Moldova ile kol kola, dayanışma içerisinde ilişkilerin dostane bir şekilde sürmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Zolan, iki dost devletin her türlü işbirliğini geliştirmesi adına yapılan çalışmaların önemli olduğunu kaydederek, karşılıklı fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Başkan Osman Zolan, "Denizlimizde kendi özelinde çok işletme barındırıyor. Üretim yapan bir şehir Denizli, hem ihracat hem ithalat hem de üretme anlamında o kültüre sahip olan bir şehir. Şehircilik anlamında da birçok güzelliğimiz var. Birbirimizden öğrenecek birçok şeyimiz var. Ziyaretinizden dolayı sizlere çok teşekkür ederim. En güzel işbirlikleri karşılıklı menfaat ilişkileridir. Bu ticaret ile olur. Ticarette işbirlikleri, bağları daha da güçlendirir. Yol arkadaşlığını kuvvetlendirir " diye konuştu. - DENİZLİ

Osman Zolan, Denizli, Moldova, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Moldova Büyükelçisinden Başkan Zolan'a ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Moldova Büyükelçisinden Başkan Zolan'a ziyaret - Son Dakika
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