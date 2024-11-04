Moldova'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri: İlk Sonuçlar Açıklandı

Politika

Moldova'da cumhurbaşkanlığı seçiminin bugün gerçekleştirilen ikinci turu ardından ilk sonuçlar belli oldu. Merkezi Seçim Komisyonu tarafından yayınlanan veriler, Batı yanlısı mevcut Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile Rusya ile iyi ilişkiler kurulmasını savunan rakibi Alexandr Stoianoglo arasında başa baş bir mücadele olduğunu ortaya koydu.

Sandıkların yüzde 90'ından fazlasının açılmasıyla birlikte ortaya çıkan sonuçlara göre Moldova Cumhuriyeti Sosyalist Partisinin (PSRM) adayı olan eski başsavcı Alexandr Stoianoglo, yüzde 50,81 oranında oy aldı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda en fazla oy alan aday alan mevcut Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun oy oranı ise yüzde 49,19 oldu.

Yaklaşık 3,3 milyon seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimlere katılım oranı, daha önceki iki seçiminin üzerinde gerçekleşerek yüzde 54 oranını aştı.

Seçim sonuçlarında, yurt dışında oy kullanan 300 bini aşkın Moldovalı seçmenin oylarının önemli rol oynaması bekleniyor.

İlk turda Sandu ilk sırada yer almıştı

Seçimlerin 20 Ekim'de gerçekleştirilen ilk turunda Batı yanlısı mevcut cumhurbaşkanı Sandu, yüzde 42,45 (656.354 oy) oranında oy alarak yarışı birinci sırada tamamlamasına rağmen seçimleri kazanmak için yeterli orana ulaşamamıştı. Rusya ile yakın ilişkiler kurulmasını savunan Gagauz Türkü rakibi Alexandr Stoianoglo'nun oy oranı ise yüzde 25.98 (401.726 oy) olmuştu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine paralel olarak gerçekleştirilen referandumda ise Avrupa Birliği'ne katılımın hedefinin anayasada yer almasına ilişkin soruya halkın yüzde 50,35'i "evet", yüzde 49,65'i ise "hayır" oyu vermişti.

Sandu, bugün oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bugün barışı, oylarımızı ve bağımsızlığımızı koruyabilmek için daha önce hiç olmadığımız kadar birlik içerisinde olmamız gerekiyor. Hırsızlar oylarınızı çalmak ve ülkemizi satın almak istiyor fakat halkın gücü, onların her türlü oyunundan nihayetsiz ölçüde büyüktür" demişti.

Stoianoglo ise cumhurbaşkanı seçilmesi halinde AB'ye entegrasyonu destekleyeceğini fakat aynı zamanda ülkenin menfaatleri çerçevesinde Rusya ile de iyi ilişkiler geliştireceğini söylemişti.

Seçim menfaatleri çerçevesinde Rusya'dan ucuz gaz tedarikini yeniden mümkün kılmayı vaat eden Stoianoglo, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Oyumu, elini açmış bekleyen değil, hem Doğu hem de Batı ile ahenkli ilişkiler geliştiren özgür, istikrarlı ve gelişen bir Moldova için kullandım" dedi. Kendisine yönelik " Kremlin'in adamı" şeklindeki eleştirileri reddeden Stoianoglo, "Kremlin'le de, başka bir devletin temsilcisiyle de, herhangi bir özel servisle de bağlantım yok" şeklinde konuşmuştu.

Moldova dışında seçmenler, birçok Avrupa ülkesinde dış temsilcilikler önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bükreş, Braşov, Frankfurt, Kaiserslautern, Northampton ve Liverpool kentlerindeki oy kullanma merkezlerine yapılan bomba ihbarları nedeniyle oy kullanma işlemi kesintiye uğradı.

Rusya'da protesto

Diğer yandan kalabalık bir Moldova vatandaşı nüfusuna ev sahipliği yapan Rusya'da çok sayıda seçmen, Moldova Büyükelçiliği önünde toplanarak Cumhurbaşkanı Maia Sandu aleyhinde slogan attı. Sosyal medyada, Rusya'daki Moldovalı seçmenlerin yeterli oy pusulası olmadığı için oy kullanma haklarını kullanamadıkları iddia edildi.

Seçimlere müdahale suçlamaları

Diğer yandan, Cumhurbaşkanı Sandu'nun Ulusal Güvenlik Danışmanı Stanislav Secrieru, bugün sosyal medyada yayınladığı bir açıklamayla Rusya'yı Moldova'daki seçimlere müdahil olmakla suçladı. Secrieru, "Bugün Moldova'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy kullanılırken, Rusya'nın seçim sürecimize büyük bir müdahalede bulunduğunu görüyoruz. Bu durumun sonucu çarpıtma potansiyeli çok yüksek" dedi.

Secrieru, yayınladığı fotoğraf ve görüntülerle desteklediği açıklamasında Rusya'nın oy satın almak ve seçmenleri kalabalık gruplar halinde oy kullanma noktalarına ulaşımlarını sağlamakla suçladı. - KİŞİNEV