Gagavuz Milletvekili'nden Isparta'ya Anlamlı Ziyaret - Son Dakika
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Gagavuz Milletvekili'nden Isparta'ya Anlamlı Ziyaret

Gagavuz Milletvekili\'nden Isparta\'ya Anlamlı Ziyaret
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Moldova Gagavuz Milletvekili Ivanna Köksal, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti. Köksal, Türkiye'nin desteğini her zaman hissettiklerini belirtirken, Başdeğirmen de kardeşlik bağlarının devam edeceğini vurguladı.

Moldova Gagavuz Milletvekili Ivanna Köksal, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti. Köksal, Türkiye'nin desteğini hep hissettiklerini belirterek, "Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen de taleplerimizle ilgili desteklerini veriyor" dedi.

Moldova Gagavuz Milletvekili Ivanna Köksal, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti. Ziyarete AK Parti Belediye Meclis Üyesi Canan Aydın da eşlik etti.

Köksal: "Türkiye'nin desteğinden mutluyuz"

Ziyarette konuşan Moldova Gagavuz Milletvekili Ivanna Köksal, 2010'lı yıllarda Isparta ile Kazayak köyünü kardeş ilan ettiklerini belirterek, o günden bu yana bağlantılarının hiç kesilmediğini söyledi. Başkan Başdeğirmen'i Kazayak köyüne davet eden Köksal, "Başkanımız gelirseniz orada Türkiye'yi bulacaksınız. Çünkü taşından tutun her yerde Türkiye'yi göreceksiniz. Kapadokya taşlarından getirdik. Çocuklarımıza oyun parkları kardeşlerimizden geldi. Biz mutluyuz. Türkiye'nin desteğini hep hissettik. Su problemleri vardı. Süleyman Demirel cumhurbaşkanı olduğu zaman gelmişlerdi o dönemde büyük projeler başlamıştı. Kendisini anmadan geçmeyelim. Bugün de onun sayesinde açılan tekstil fabrikalarımız çalışıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve başbakan olduğu dönemde Sayın Binali Yıldırım Gagavuz'a geldiler. Hastane, gençlik merkezleri, huzurevleri yapıldı. İhtiyacımız olanlar bize yapıldı. Güzel hizmetler verildi. Türkiye ile iş birliğimizi, dostluğumuzu her zaman ilerletmek istiyoruz. Sizleri de her zaman Gagavuz'da görmek isteriz. Kapımız size her zaman açık" dedi.

Başdeğirmen: "Ülkemizle irtibatını hiç kesmedi"

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta'nın Gagavuz ile kardeş şehir olduğunu ifade etti. 3 yıl önce Milletvekili Ivanna Köksal'ın talebiyle oradaki vatandaşların ve çocukların kullanabileceği malzemelerden Isparta Belediyesi olarak bir tır gönderdiklerine değinen Başkan Başdeğirmen, "Tekrar bize ihtiyaç varsa o ihtiyaçları karşılamak isteriz. Sayın milletvekilimiz Gagavuz'da ve Moldova parlamentosunda bizleri çok güzel temsil ediyor. Ülkemizle irtibatını hiç kesmedi. Aynı zamanda Türk vatandaşıyla evli olması bizimle olan ilişkilerde çok daha yakın ve istişareli olmamızı sağladı. Kendisi bizleri birkaç kez davet etmişti ancak davete icabet edemedik. En kısa zamanda biz de oralara gelmek, oradaki insanlarımızla sohbet etmek isteriz. Canan başkanımız hem bizi temsilen hem de kendi ekibiyle Gagavuz'da zaman geçirdiler. Oradaki vatandaşlarımızın talepleriyle ilgili çalışmalar yaptılar. Bu kardeşliğimizi devam ettirmemiz çok önemli ve değerli. Bizlere çok vazife düşüyor. Elimizden geldiğinden daha fazlasını yaparak oralarda olmak istiyoruz. En kısa zamanda arkadaşlarımızla beraber sizleri ziyaret etmek isteriz. Ziyaretinizden dolayı çok teşekkür ederim. Gagavuz'daki dostlarımıza selamlarımızı iletin" görüşlerinde bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Gagavuz Milletvekili'nden Isparta'ya Anlamlı Ziyaret - Son Dakika

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