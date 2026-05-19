Moritanya Dışişleri Bakanı Türkiye'yi Ziyaret Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Moritanya Dışişleri Bakanı Türkiye'yi Ziyaret Edecek

19.05.2026 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Moritanya Dışişleri Bakanı Merzoug, Türkiye ile ilişkileri güçlendirmek için yarın ziyarette bulunacak.

MORİTANYA Dışişleri, Afrika İşbirliği ve Yurtdışındaki Moritanyalılar Bakanı Mohamed Salem Ould Merzoug, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Moritanya Dışişleri, Afrika İşbirliği ve Yurtdışındaki Moritanyalılar Bakanı Merzoug, yarın Türkiye'yi ziyaret ederek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek. Bakan Fidan'ın Moritanyalı mevkidaşıyla gerçekleştireceği görüşmelerde; iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda daha ileri düzeye taşınmasına yönelik Türkiye'nin iradesini vurgulaması, geçen yıl mayıs ayında ilk kez düzenlenen Türkiye-Moritanya Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'nda alınan kararların takibinin önemine dikkat çekmesi ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin ve karşılıklı yatırımların artırılmasına yönelik atılabilecek adımlara değinmesi bekleniyor. Fidan'ın ayrıca, askeri ve savunma sanayi alanındaki mevcut ikili iş birliğinin daha da geliştirilmesi için kayda değer bir potansiyelin bulunduğunu belirtmesi, balıkçılık, tarım ve madencilik alanlarında iş birliğinin geliştirilmesinin önemini ifade etmesi, Türkiye'nin, Sahel ülkelerinin ekonomik ve sosyal kalkınması ile bölgede terörle mücadeleye verdiği desteği vurgulaması, Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) gibi çok taraflı platformlarda iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesinin öneminin altını çizmesi, bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini paylaşması öngörülüyor.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Moritanya Dışişleri Bakanı Türkiye'yi Ziyaret Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor
Evleri kırdı döktü ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı Evleri kırdı döktü; ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı
Şehit eşinin tabutunu omuzladı Şehit eşinin tabutunu omuzladı
Ünlü şarkıcı 8 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, İspanya maliyesi dev tazminat ödeyecek Ünlü şarkıcı 8 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, İspanya maliyesi dev tazminat ödeyecek
Beşiktaş’ta neler oluyor Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık

12:17
Mersin’de katledilen 5 kişi toprağa verildi Gözyaşları sel oldu
Mersin'de katledilen 5 kişi toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu
12:08
Bakan Gürlek’ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması Suçlamaları tek tek saydı
Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı
11:58
AK Parti’den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
AK Parti'den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
11:37
Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
10:52
Ardahan’ın yükseklerinde mayıs ayında kar sürprizi
Ardahan'ın yükseklerinde mayıs ayında kar sürprizi
10:26
Devlet Bahçeli’den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na: Ligi tescil etmeyin
Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na: Ligi tescil etmeyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 12:51:58. #7.13#
SON DAKİKA: Moritanya Dışişleri Bakanı Türkiye'yi Ziyaret Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.