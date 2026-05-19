Moritanya Dışişleri Bakanı Türkiye'yi Ziyaret Edecek

MORİTANYA Dışişleri, Afrika İşbirliği ve Yurtdışındaki Moritanyalılar Bakanı Mohamed Salem Ould Merzoug, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Moritanya Dışişleri, Afrika İşbirliği ve Yurtdışındaki Moritanyalılar Bakanı Merzoug, yarın Türkiye'yi ziyaret ederek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek. Bakan Fidan'ın Moritanyalı mevkidaşıyla gerçekleştireceği görüşmelerde; iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda daha ileri düzeye taşınmasına yönelik Türkiye'nin iradesini vurgulaması, geçen yıl mayıs ayında ilk kez düzenlenen Türkiye-Moritanya Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'nda alınan kararların takibinin önemine dikkat çekmesi ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin ve karşılıklı yatırımların artırılmasına yönelik atılabilecek adımlara değinmesi bekleniyor. Fidan'ın ayrıca, askeri ve savunma sanayi alanındaki mevcut ikili iş birliğinin daha da geliştirilmesi için kayda değer bir potansiyelin bulunduğunu belirtmesi, balıkçılık, tarım ve madencilik alanlarında iş birliğinin geliştirilmesinin önemini ifade etmesi, Türkiye'nin, Sahel ülkelerinin ekonomik ve sosyal kalkınması ile bölgede terörle mücadeleye verdiği desteği vurgulaması, Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) gibi çok taraflı platformlarda iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesinin öneminin altını çizmesi, bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini paylaşması öngörülüyor.