Moskova, Reunion'a götürülen DF Peak'e el konulmasını 'korsanlık' olarak nitelendirdi - Son Dakika
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Moskova, Reunion'a götürülen DF Peak'e el konulmasını 'korsanlık' olarak nitelendirdi

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Fransa ordusu, Rusya'nın gölge filosuna ait olduğundan şüphelenilen DF Peak tankerine Hint Okyanusu'nda el koyarak Reunion'a götürüyor. Moskova, el koymayı 'korsanlık' ve uluslararası hukukun açık ihlali olarak nitelendirdi.

Fransa ordusu, Rusya'nın Batı'nın yaptırımlarını aşmak için kullandığı "gölge filosu"na ait olduğundan şüphelenilen bir tankeri el koyarak Reunion adasına götürdü. Moskova yönetimi Fransa'nın eylemini, "korsanlık" olarak nitelendirdi.

Fransa ordusu, Rusya'nın Avrupa ülkelerinin uyguladığı yaptırımları delmek amacıyla kullandığı "gölge filosunun" bir parçası olduğundan şüphelenilen "DF Peak" tankerine dün Hint Okyasunu'nda el koydu. Fransız ordusu sözcüsü Albay Xavier Rival bugün yaptığı açıklamada, "Bu geminin hangi bayrak altında seyrettiği konusunda şüphelerimiz vardı, bu yüzden bir inceleme gerçekleştirdik. Bu şüpheler devam ediyor ve bu nedenle gemi, ayrıntılı olarak inceleyebilmemiz için savcının kararıyla şu anda Reunion adasına doğru götürülüyor" dedi.

"Korsanlık ve uluslararası hukukun açık bir ihlali"

Rusya'nın Fransa Büyükelçiliğinden Rus medyasına yapılan açıklamada, "DF Peak" tankerine el koyma işleminin "korsanlık" ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu ifade edildi. Büyükelçiliğin mürettebat arasında Rus vatandaşı olup olmadığını belirlemeye çalıştığı aktarıldı.

Macron duyurmuştu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün akşam X'ten yaptığı paylaşımda, Fransız askerinin Hint Okyanusu'ndaki Fransız toprağı Reunion'un yaklaşık 450 deniz mili güneyinde helikopterlerle söz konusu tankere el koyup baskın düzenlediği anların görüntüsünü paylaşmıştı. Macron paylaşımında, "Fransa, dünyanın neresinde olursa olsun gizli filoyla mücadele etmeye kararlıdır" diyerek filonun sahte bayrak altında seyrettiğinden ve yasa dışı yakıt taşımacılığı faaliyetlerinde bulunduğundan şüphelenildiğini belirtmişti.

Daha önce Kaliningrad adıyla bilinen ve Benin bayrağı taşıyan DF Peak, 2024'ten bu yana Fransa tarafından ele geçirilen Rusya bağlantılı en az 5'inci tanker oldu.

Rusya, petrolünü ihraç edebilmek için "gölge filo" kullanıyor

Rusya, Ukrayna'ya saldırılar nedeniyle Batı'nın uyguladığı yaptırımlardan kaçınmak için eski ve genellikle standart sigorta veya güvenlik sertifikasına sahip olmayan tankerleri, gerçek sahipliklerini, yüklerini ve hareketlerini gizlemek için farklı ülkelerin bayrakları altında kullanıyor. Bu gemiler Avrupa tarafından Rusya'nın "gölge filosu" olarak adlandırılıyor.

Kaynak: İHA
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