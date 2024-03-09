İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Mossad Başkanı David Barnea ile CIA Başkanı William Burns'ün esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere bir araya geldiği belirtildi.
İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması üzerine gerçekleştirilen temaslar sürüyor. Ramazan ayı gelmeden bölgede ateşkes sağlanması çabaları henüz sonuca bağlanamazken bugün yeni bir görüşmenin haberi geldi. İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Mossad Başkanı David Barnea ile CIA Başkanı William Burns'ün esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere bir araya geldiği belirtildi.
Mossad tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ise, "Arabulucularla temas ve işbirliği, süreç içerisinde oluşan boşlukları daraltmak ve anlaşmaya varmak için her zaman devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı. - TEL AVİV
Son Dakika › Politika › Mossad Başkanı ve CIA Başkanı Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere bir araya geldi - Son Dakika
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın katılımıyla gerçekleştirilen Kocaeli aday tanıtım toplantısında partiler arasında yumruk ve tekmeli kavga çıktı. Kavgayı bağırarak yatıştıran Özdağ, 'Bir daha partimde böyle bir şey istemiyorum. Terbiyesiz adamlar, Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri?' dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Eskişehir'de düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, partinin üye sayısının hızla arttığını ve seçimlere 500 binin üzerinde üyeyle gireceklerini belirtti.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kocaeli'de partisinin adaylarıyla birlikte ziyaretler gerçekleştirdi. Özdağ, esnafla sohbet etti ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Program sırasında yaşanan tartışmanın ardından Özdağ, konuşmasını yaparak cumhuriyeti savundu ve belediye başkan adaylarını sahneye çağırdı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tehditlerine sert tepki göstererek, 'Hani 'millete oy verirsen hizmet getiririm, oy vermezsen hizmet getirmem' diyordun. Tehditten nereye geldik? Lütfene geldik lütfen. Seni gidi seni. Bu millet bunu yer öyle mi? Yemez.' dedi.
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