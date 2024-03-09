Mossad Başkanı ve CIA Başkanı Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

Mossad Başkanı ve CIA Başkanı Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere bir araya geldi

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Mossad Başkanı David Barnea ile CIA Başkanı William Burns'ün esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere bir araya geldiği belirtildi. Mossad tarafından yapılan açıklamada ise, arabulucularla temas ve işbirliği sürecin devam ettiği ifade edildi.

09.03.2024 23:13  Güncelleme: 23:15
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İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Mossad Başkanı David Barnea ile CIA Başkanı William Burns'ün esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere bir araya geldiği belirtildi.

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması üzerine gerçekleştirilen temaslar sürüyor. Ramazan ayı gelmeden bölgede ateşkes sağlanması çabaları henüz sonuca bağlanamazken bugün yeni bir görüşmenin haberi geldi. İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Mossad Başkanı David Barnea ile CIA Başkanı William Burns'ün esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere bir araya geldiği belirtildi.

Mossad tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ise, "Arabulucularla temas ve işbirliği, süreç içerisinde oluşan boşlukları daraltmak ve anlaşmaya varmak için her zaman devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mossad Başkanı ve CIA Başkanı Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere bir araya geldi - Son Dakika

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