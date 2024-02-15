MSB: F-35 konusunda Türkiye ve ABD'nin duruşunda değişiklik yok - Son Dakika
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Politika

MSB: F-35 konusunda Türkiye ve ABD'nin duruşunda değişiklik yok

MSB: F-35 konusunda Türkiye ve ABD\'nin duruşunda değişiklik yok

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarına göre, F-35 konusunda Türkiye ve ABD'nin duruşunda herhangi bir değişiklik olmadığı belirtildi. Ankara, F-35 programından çıkarılmasına rağmen, her iki ülkenin de konudaki tutumlarının aynı olduğu vurgulandı.

15.02.2024 12:04
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MSB kaynakları: "F-35 konusunda her iki ülkenin de duruşunda herhangi bir değişiklik yoktur." - ANKARA

Kaynak: İHA

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