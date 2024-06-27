MSB kaynaklarından "3. Dünya Savaşı" açıklaması: Her türlü senaryoya hazırız - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

MSB kaynaklarından "3. Dünya Savaşı" açıklaması: Her türlü senaryoya hazırız

MSB kaynaklarından "3. Dünya Savaşı" açıklaması: Her türlü senaryoya hazırız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında, artan 3. Dünya Savaşı riskine dikkat çekmişti. Fidan'ın sözlerine ilişkin sorulara cevap veren Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "Üçüncü dünya savaşı gibi karanlık bir tabloyu başta ülkemiz olmak üzere kimse istemez, ama Ordumuzun da her türlü senaryoya hazır olduğunu belirtmek gerekir" ifadelerini kullandı.

27.06.2024 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı sonrasında soruları cevaplayan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın " Dünya, 3. Dünya Savaşı riskini ciddiye almalı. Biz bunu ciddiye alıyoruz" sözleri sonrası artan savaş iddialarına da cevap verdi.

Bir risk ihtimalinin olduğunu belirten kaynaklar, "Birinci ve ikinci dünya savaşlarında olduğu gibi topyekûn bir risk var mı derseniz tabii ki bir ihtimal. Biz MSB olarak savunma ve güvenliğimize yönelik değerlendirmelerimizi yapıyor ve güncellenmesi gereken bütün planlarımızı yeni değerlendirmeler ışığında yapıyoruz. En hazırlıklı ülkelerden biri olduğumuzu da rahatlıkla söyleyebiliriz. TSK zaten dinamik bir ordu. Birçok coğrafyada sürekli faaliyetler icra eden bir ordu. Kendi planlarını, kendi lojistiğini test etmiş onaylatmış bir ordu. Dünyanın birçok noktasında barışı destekleme faaliyetleri de yapıyor. Üçüncü dünya savaşı gibi karanlık bir tabloyu başta ülkemiz olmak üzere kimse istemez, ama Ordumuzun da her türlü senaryoya hazır olduğunu belirtmek gerekir" ifadelerini kullandı.

"TSK'NIN SİVİLLERİN YAŞADIĞI MESKUN MAHALLERE GİRMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Mehmetçiğin Irak'ın kuzeyindeki bazı meskûn mahallerde kontrol noktaları oluşturduğuna dair sosyal medyadaki görüntülerle ilgili soruya şu cevabı verdi: "TSK'nın sivillerin yaşadığı meskun mahallere girmesi, buralarda kontrol noktaları oluşturması söz konusu değildir. Meskûn mahaller ve operasyon alanımıza yakın bölgelerdeki kontrol noktaları Iraklı yerel makamlar tarafından oluşturulmakta ve bu konuda Irak tarafı ile iyi bir koordinasyon yürütülmektedir."

Ayrıca, Irak ile oluşturulacak Ortak Harekat Merkezi ile ilgili son duruma ilişkin de "Teknik çalışmalar devam ediyor. Bir harekât merkezi kurulacak. Detayların belirlenmesine yönelik teknik çalışmalar ve görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor" denildi.

"FÖTÜ İLE MÜCADELEMİZ HASSASİYETLE DEVAM EDİYOR"

Son günlerde yapılan FETÖ operasyonlarında bazı muvazzaf askerlerin de gözaltına alınmasıyla ilgili sorulara da cevap veren bakanlık kaynakları, "FETÖ ile mücadelemiz hassasiyetle devam ediyor. Yeni bilgi ve belgeler ışığında bu mücadele sürüyor. Bu sürekliliği olan bir süreç olduğu için nereden bilgi belge gelirse istihbarat birimleri değerlendirmelerinin ardından savcılar harekete geçiyor. TSK FETÖ ile mücadelede en hassas olan kurumlardan biri, çünkü bu durumdan en fazla zarar gören kurum TSK'dır. Bu nedenle yeni bilgi ve belgeler çıktığı müddetçe mücadelemiz de devam edecektir."

BAKAN FİDAN NE DEMİŞTİ?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı bir canlı yayında "3. Dünya Savaşı riski var mı?" sorusuna Gazze ve Ukrayna'daki savaş üzerinden dikkat çeken bir yanıt vermişti: "Böyle bir risk var. Dünya, 3. Dünya Savaşı riskini ciddiye almalı. Biz bunu ciddiye alıyoruz. Gazze'deki katliam, insanlığı ortadan ikiye bölen bir soykırım. Gazze'deki soykırım, insanlığın belli bir noktada odaklandığı, aynı nokta ve frekansa geldiği bir konu. Öte yandan bunun karşısında duran bir yapı var. Bu yapının ayrıca Ukrayna'da devam eden bir sorunsalı var.

Savaş devam ettiği sürece bu risk devam edecek. Bundan kaçış yok. Çünkü her iki taraf da birbirine daha fazla hasar vermek için nitelikli daha farklı silahları, oyun değiştirici daha farklı yöntemleri kullanmak durumunda kalacaklar. Her şey devrede, dolayısıyla proxyler de devreye girdikten sonra bu kıvılcımla başka yerlere sıçrama imkanı var."

Milli Savunma Bakanlığı, Hakan Fidan, Dünya, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika MSB kaynaklarından '3. Dünya Savaşı' açıklaması: Her türlü senaryoya hazırız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Murat Çevre: Mevzu Vatansa gerisi teferruattır 47 6 Yanıtla
    Yavuz null: yürü ve bordo klavyeli sende olmasan yalandır 36 16 Emre Doğan: Mevzu var dense arkanıza bakmazsınız , boş şov 9 9
  • caps lock: Bir tek görmediğiniz Dünya savaşı kalmıştı. 30 1 Yanıtla
  • Ankara null: yavuz d ye malzeme cikti ferhat eseride al yanina 10 0 Yanıtla
    Hursit Yavas: Ferhat eser son dakika haberin yorum sayfasinin mesru kisilerinden oldu :))) 2 1 Ankara null: tüp bebek ferhattan bisey olmaz 0 0
  • Mehmet Yılmaz: çıkarsa biz burdayız nasıl olsa ölecez vatan için ölmüş oluruz 9 0 Yanıtla
  • Ozgur Ozgur: Vatan sever birisi olarak söylüyorum hazır değiliz. Türk milletine asker sayısına güvenip hazırız diyemessiniz. Keza el kadar İsrail'e kimsenin sözü geçmiyor.demekki asker sayısı hikaye nükleer lazım 8 0 Yanıtla
  • Samet Aldemir: daha personelimize sahip cikmiyorsunuz herkes bırakıyor önce ona göre bı senaryo hazirlayin 6 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

10:26 CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
10:40 Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 10:51:09. #1.12#
SON DAKİKA: MSB kaynaklarından "3. Dünya Savaşı" açıklaması: Her türlü senaryoya hazırız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement