MSB'den Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna yapılan saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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MSB'den Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna yapılan saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

27.07.2022 15:57
MSB'den Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna yapılan saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna yapılan saldırıya ilişkin, "Bu saldırı ile kimin sivillere ve sivil hedeflere saldırdığı bir kez daha görülmüştür.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna yapılan saldırıya ilişkin, "Bu saldırı ile kimin sivillere ve sivil hedeflere saldırdığı bir kez daha görülmüştür. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden de er ya da geç diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır." açıklamasını yaptı.

MSB'den saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Musul Başkonsolosluğumuza yönelik alçakça saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırı ile kimin sivillere ve sivil hedeflere saldırdığı bir kez daha görülmüştür. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden de er ya da geç diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır.

Iraklı kardeşlerimizle terörle mücadele ve sınır güvenliği için iş birliğine hazırız. Teröristlerin tuzaklarını başlarına yıkacak, bölgeyi kana boğma hayalleriyle birlikte onları kazdıkları hendeklere gömeceğiz."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MSB'den Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna yapılan saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB'den Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna yapılan saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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