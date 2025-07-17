MSB: Terörle Mücadelede Gelişmeler

MSB: (FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz hain darbe girişiminden itibaren silahlı kuvvetlerden 23 bin 969 personel ihraç edilmiş, 2 bin 236 emekli personelin rütbesi geri alınmıştır. Bugün itibarıyla toplam 26 bin 205 personel hakkında ihraç ve rütbe geri alma işlemi tesis edilmiştir.

MSB: Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11'i terör örgütü mensubu olmak üzere 448 kişi yakalandı, 772 kişi ise hududu geçemeden engellendi.

MSB: 1 Ocak itibarıyla sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3 bin 752'ye, engellenen kişi sayısı da 42 bin 692'ye ulaşmıştır.

MSB: Suriye Harekat alanlarında devam eden 'tünel imha' faaliyetleri kapsamında bugüne kadar son bir haftada Menbic bölgesinde 23 kilometre uzunluğundaki tünel ile birlikte, imha edilen tünel uzunluğu Tel Rıfat ve Menbic dahil 481 kilometre olmuştur.

MSB: ( İsrail'in Şam'ın merkezine gerçekleştirdiği hava saldırıları) Bölgede barış ve istikrar umutlarını hedef alan açık bir provokasyondur. Pervasız ve sınır tanımaz bir tutumla tüm bölgeyi istikrarsızlığa ve kaosa sürükleyen İsrail, yakın coğrafyamızda geri dönülemez sonuçlar doğurabilecek saldırgan girişimlerine derhal son vermelidir.

MSB Kaynakları: (Suriye'deki son gelişmeler ile İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına ilişkin)Bizim Suriye konusundaki duruşumuz nettir. Toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış güvenli, istikrarlı ve güçlü bir Suriye hedefimizdir. İsrail'in Suriye'ye yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları bölgedeki barış ve istikrar adımlarını tehlikeye atmaktadır.

MSB Kaynakları: (Suriye'deki son gelişmeler ile İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına ilişkin)İsrail'in Suriye'ye gerçekleştirdiği hava saldırılarında Suriye'de bulunan birlik ve personelimizde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.