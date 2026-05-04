Mucur: "Kongre sürecine hazırız" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mucur: "Kongre sürecine hazırız"

Mucur: "Kongre sürecine hazırız"
04.05.2026 12:23  Güncelleme: 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, teşkilat olarak ilçe kongrelerine hazır olduklarını ve 7 Mayıs'tan itibaren İlkadım başta olmak üzere tüm ilçelerde kongre sürecini başlatacaklarını söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, teşkilat olarak ilçe kongrelerine hazır olduklarını ve 7 Mayıs'tan itibaren İlkadım başta olmak üzere tüm ilçelerde kongre sürecini başlatacaklarını söyledi.

MHP İl Başkanı Burhan Mucur, Samsun'da basın mensupları ile bir araya geldi. İlkadım Belediyesi Ihlamur Tesisleri'nde basınla buluşan Burhan Mucur, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey ile yakın zamanda görüştük, Samsun'a selamlarını iletti. MHP İl Başkanlığı yönetimi olarak 3. yılımızı dolduruyoruz. 19 Mayıs'ta yeni il başkanlığı binamızı açacağız. 7 Mart 2027'de 15. Kurultayımız olacak. Samsun'da 7 Mayıs'tan itibaren ilçelerimizde kongreler başlıyor. Biz de Samsun'da ilk meşalenin yakıldığı, kurtaran şehirde ilçe kongrelerine İlkadım'dan başlayacağız. Sahada çalışmalarımız devam ediyor. 'Hayırlı Günler Komşum, Derdin Derdimiz Sohbetleri'ne devam ediyoruz. 6 bin 200 haneyi gezdik. Bu çalışma programımız bitti ve yeni çalışmaları bekliyoruz. Yeni üye çalışmalarımız devam ediyor. Üye sayımız artıyor. Üye olmak için başvuranlar var. Yakın zamanda törenle yeni üyelerimizi partimize alacağız" dedi.

"Liderimiz Devlet Bahçeli'nin arkasında sadakatle yol yürüyeceğiz"

İlçe kongrelerine yakın zamanda başlayacaklarını ve il kongresi tarihinin de belli olduğunda açıklanacağını ifade eden Mucur, "Bizim davamız 'Allah' davası. İdeolojik bir partiyiz. Liderimiz Devlet Bahçeli'nin bir adım arkasında son nefesine kadar sadakatle yol yürüyeceğiz. Allah davasında hizmet etmek en büyük onurdur. Aileme bırakacağım en büyük miras, MHP Samsun İl Başkanlığı yapmış olmaktır. Bayrağı devrederken de onurla, gururla, şerefle devretmek isterim. Kongre sürecinde başvurular başlıyor. Kongre süreciyle alakalı tüm hazırlıklar tamam. Teşkilatları en hazır olan parti biziz. Çünkü ideolojik bir partiyiz. Anında sahada cevap verebilen, hazır olan çok güzel teşkilatlarımız var. İlçe başkanlarımız da yönetimleriyle birlikte aktifler. İnşallah kongre sürecini en kısa sürede tamamlayıp sonrasında genel merkezin izinleri doğrultusunda il kongremizi yapacağız. İl kongresi tarihi de belli olunca açıklanacak. Kongrelerimiz memleketimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Mucur: 'Kongre sürecine hazırız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere’de bir evde patlama: 2 ölü İngiltere'de bir evde patlama: 2 ölü
İran’ın para biriminde erime sürüyor Dolar karşısında tarihi dipte İran'ın para biriminde erime sürüyor! Dolar karşısında tarihi dipte
İsrailli bakanın doğum gününde skandal “urgan“ pastası: Bazen hayaller gerçek olur İsrailli bakanın doğum gününde skandal "urgan" pastası: Bazen hayaller gerçek olur
Sırrı Süreyya Önder vefatının birinci yılında kabri başında anıldı Sırrı Süreyya Önder vefatının birinci yılında kabri başında anıldı
Fenerbahçe’den çıkan iddialara yanıt: Tamamı asılsız, hayal ürünü Fenerbahçe'den çıkan iddialara yanıt: Tamamı asılsız, hayal ürünü
Taraftara hareket yapan Edson Alvarez’den paylaşım Taraftara hareket yapan Edson Alvarez'den paylaşım

11:55
Çağdaş Atan sevilen diziye konuk oyuncu oldu Görenler şaştı kaldı
Çağdaş Atan sevilen diziye konuk oyuncu oldu! Görenler şaştı kaldı
11:47
Zuhal Böcek’in ifadesi çok tartışılacak
Zuhal Böcek’in ifadesi çok tartışılacak
11:41
Polis, öğretmen, vaiz Kritik veri açıklandı, memur için zam tablosu ortaya çıktı
Polis, öğretmen, vaiz! Kritik veri açıklandı, memur için zam tablosu ortaya çıktı
11:20
Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti
Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti
10:58
Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı sanılandan daha fazlaymış
Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı sanılandan daha fazlaymış
10:54
Burası ABD değil Şanlıurfa Dev hortum büyük panik yarattı
Burası ABD değil Şanlıurfa! Dev hortum büyük panik yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 12:41:58. #7.13#
SON DAKİKA: Mucur: "Kongre sürecine hazırız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.