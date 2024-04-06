Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, çalışanlarla bayramlaştı

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Ramazan Bayramı öncesi belediye birimlerini gezerek çalışanlarla tek tek bayramlaştı.
Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Ramazan Bayramı öncesi son iş gününde, belediye çalışanlarının bayramını kutladı. Belediye meclis üyeleriyle birlikte hizmet binalarını gezerek, çalışanlarla bayramlaşan Başkan Deniz Dalgıç, bayram süresince görev yapacak olan saha ekibine de kolaylıklar diledi. Ramazan Bayramı'nı iyi dilekler ve umutlarla karşıladıklarını kaydeden Başkan Dalgıç, "Mudanya'yı daha güzel günlere götürmek için çıktığımız bu yolda hepimizin önemli sorumlulukları var. Demokratik, çağdaş ve Cumhuriyet değerlerine bağlı hemşehrilerimizin yaşadığı Mudanyamıza sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Meclis üyelerimiz, bürokratlarımız ve sizlerle birlikte, en iyi hizmeti hak eden Mudanyalı hemşehrilerimiz için çalışacağız. Sevdiklerinizle beraber, sağlıklı, mutlu, ağız tadıyla bir bayram geçirmenizi diliyorum" diye konuştu.
Başkan Deniz Dalgıç, belediye çalışanlarıyla bayramlaşma turu sırasında, yolda karşılaştığı Mudanyalılarla da sohbet edip, bayramlarını kutladı. - BURSA
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AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan'ı ziyaret etti. Yurdunuseven ziyarette, İscehisar ve Seydiler Belediyelerinin güzel hizmetler almaya devam edeceğini söyledi. Başkan Seyhan Kılınçarslan da Yurdunuseven'e ziyareti ve destekleri için teşekkür etti. Yurdunuseven'e AK Parti İlçe Başkanı Metin Balaban, İl Genel Meclis üyesi Naci Mermer ve belediye meclis üyeleri eşlik etti.
Karaman'da yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalarda 6 bin 118 kişiyi sorguladı ve 14 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı. Ayrıca, yapılan operasyonlarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 3 kesici-delici alet ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Adil Bayındır, 31 Mart'ta yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Beyşehir Belediye Başkanlığına yeniden seçildi. Bayındır, mazbatasını Beyşehir Adliyesinde İlçe Seçim Kurulu Başkanı Tarık Çulha'dan aldı. Bayındır, önemli projelerin başlamasını heyecanla beklediğini belirterek, 'Kazanan Beyşehir oldu. Şimdi, 'Nerde kalmıştık.' diyerek önümüze bakıyoruz.' dedi.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda, Durağan ilçesinde cezaevi firarisi, Gerze ilçesinde parada sahtecilik suçundan ve il merkezinde uyuşturucu ticareti yapmaktan hükümlü olan 3 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
31 Mart yerel seçimlerinden istediği sonucu alamayan AK Parti, bunun nedenlerini araştırmak için sahaya iniyor. 81 ilde yapılacak araştırmada vatandaşlara "Ne beklentiniz var, AK Parti belediyesinden memnun muydunuz, Neden sandığa gitmediniz?" soruları yöneltilecek. Araştırmadan çıkacak sonuç da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne rapor olarak sunulacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı tatili öncesi tüm birimleri ile hazırlıklarını tamamladı. İtfaiye ekipleri, 7 gün 24 saat görevde olacak.
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