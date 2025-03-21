Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras\'tan Demokrasiye Sahip Çıkma Çağrısı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, son günlerde yaşanan gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarına yönelik gözaltı sürecine tepki gösteren Aras, yaşananları demokrasiye aykırı olarak nitelendirdi.

Başkan Ahmet Aras, sürecin hukuki değil, siyasi bir müdahale olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ekrem İmamoğlu'na terörist yaftası yapıştıramazsınız, yolsuzlukla suçlayamazsınız. Ancak farklı gerekçelerle bir baskı ortamı oluşturup, halkın seçtiği bir belediye başkanını görevinden almak istiyorsanız, bunu da halk görüyor ve buna karşı duracaktır" dedi.

"Seçimle gelen, seçimle gider"

Türkiye'nin demokrasinin temel ilkeleri ile yönetildiğini belirten Başkan Aras, "Şu anda seçimle gelen yöneticilerin, hukuki dayanaklardan uzak bir şekilde görevlerinden alınmasının konuşulduğunu görüyoruz. Oysa ki seçimle gelen, seçimle gider. Yargı veya farklı baskı unsurlarıyla bir belediye başkanının görevine son verilemez" ifadelerini kullandı.

Halkın bu tür uygulamalara sessiz kalmayacağını belirten Başkan Aras, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu ve Anayasa'nın vatandaşlara demokratik haklarını kullanma hakkı tanıdığını söyledi.

"Sınırsızlık Meydanı'nda buluşuyoruz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu sürece karşı demokratik haklarını kullanmak isteyen tüm vatandaşları bu akşam saat 20.30'da Menteşe Sınırsızlık Meydanı'nda buluşmaya davet etti. Başkan Aras, " Türkiye Cumhuriyeti, 100 yıllık bir çınardır. Bu ülkenin anayasası, yasaları ve insan haklarına dayalı bir yönetim anlayışı vardır. Bunları askıya almaya çalışanlara karşı halk sesini yükseltecektir. Anayasa'nın 34. maddesi gereği, her vatandaş izin almadan gösteri yapma ve açıklama yapma hakkına sahiptir" diyerek, anayasal hakların korunması gerektiğini vurguladı.

Muğla'daki demokrasiye sahip çıkma çağrısına katılmak isteyen vatandaşlarla Sınırsızlık Meydanı'nda buluşacaklarını ifade eden Aras, "Baskılara ve oldubittilere karşı hep birlikte ses yükselteceğiz" dedi. - MUĞLA