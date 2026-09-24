Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, Şam\'da Suriye Turizm Bakanı ile görüştü

Dünya Belediyeler Birliği Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı Kültür ve Turizm Komisyonu Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Suriye'nin başkenti Şam'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Suriye Turizm Bakanı Mazen al-Salhani ile bir araya geldi.

Görüşmede turizm, yatırım ve kentler arası iş birliği konuları ele alınırken, Muğla ile Suriye kentleri arasında kurulabilecek yeni iş birliği imkanları değerlendirildi.

Başkan Aras, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, turizm sektörlerinin karşılıklı ziyaretlerle yatırım ve iş birliği imkanlarını yerinde değerlendirmesi konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Dünya Belediyeler Birliği Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı çatısı altında ortak projeler geliştirmeyi ve bölgenin kültür ve turizm alanındaki iş birliğini güçlendirmeyi önemsediklerini ifade eden Aras, "Akdeniz'in kentleri arasında kuracağımız her yeni köprünün; barışa, karşılıklı güvene ve ortak kalkınmaya katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.