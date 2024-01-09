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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, demokrasinin olmazsa olmazı basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Gürün, gazetecilerin gerçek, doğru, tarafsız haberlerle toplumu bilgilendirdiğini ve basının dördüncü kuvvet olarak kabul edildiğini belirtti. Ayrıca, Atatürk'ün basının önemine vurgu yaparak, basın emekçilerine çağdaş bir Türkiye için büyük görevler düştüğünü ifade etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Çalışan Gazeteciler Günü\'nü kutladı
09.01.2024 - 12:00,  Güncelleme: 12:01
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Özgür ve tarafsız basının toplumların gelişmesi ve doğru bilgilenmesi açısından çok önemli olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, demokrasinin olmazsa olmazı basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "Çağdaş ve demokratik toplumlarda gazeteciler yaptıkları gerçek, doğru, tarafsız haberler ile toplumu bilgilendirir ve basın bu toplumlarda yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü kuvvet kabul edilir. Tarafsız, ilkeli, objektif, gerçek haberleri ile vatandaşa her zaman ulaşan gazeteciler Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi, Bir milleti aydınlatma ve uyarmada bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte, özet olarak bir milletin mutluluk hedefi olan müşterek istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Atatürk devrimleri yolunda çağdaş bir Türkiye için basın emekçilerine de büyük görevler düştüğüne inanıyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde mesleği gerçek ve tarafsız habercilik olan, kalemine sadık, yürekli gazetecilerin gününü kutluyor, bu uğurda basın şehidi olan gazetecilerimizi de saygı ve şükranla anıyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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