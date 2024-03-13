Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Sağlık Çalışanlarının Tıp Bayramını Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Sağlık Çalışanlarının Tıp Bayramını Kutladı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Sağlık Çalışanlarının Tıp Bayramını Kutladı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı ve sağlık çalışanlarına olan minnettarlığını dile getirdi.

13.03.2024 11:25  Güncelleme: 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

En büyük hazinemiz olan sağlığımızı korumak ve sürdürmek için gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarına çok şey borçlu olduklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Tıp ve sağlık alanında ülkemizde Cumhuriyet döneminden sonra insana ve insan sağlığına daha fazla önem verildiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk sağlık alanında çalışanların büyük bir sorumluluğu olduğunun altını çizerken yine Atatürk'ün "Beni Türk Hekimlerine emanet ediniz" ifadesinin de Türk doktorlarına güvenin ifadesi olduğunu belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "Sağlık çalışanlarının malzemesi insan ve insan sağlığıdır. Tıp eğitimi alarak yıllarca doğduğu şehirde vatandaşlarına hizmet etmiş, yaralara merhem olmaya, insan sağlığı için bir şeyler yapmaya çalışmış biri olarak bu mesleği seçmekten dolayı gurur duyuyorum. Sağlığımızı emanet ettiğimiz sağlık çalışanlarımızın kıymetini bilmeli, onlara hak ettikleri değeri ve haklarını vermeliyiz. Sağlık emekçilerimizin çalışma şartlarının iyileştirmelisi ve gelişmiş toplumlarda olduğu gibi sağlık alanında bilimsel gelişmelere büyük önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizlerin sağlığı için sevdiklerinden ayrı kalan, gecesini gündüzüne katan tüm sağlık emekçilerimizin, meslektaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. İyi ki varsınız. Size minnettarız" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Osman Gürün, Tıp Bayramı, 14 Mart, Belediye, Sağlık, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Sağlık Çalışanlarının Tıp Bayramını Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi tutuklandı
    12:15 Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi tutuklandı

    Edirne'nin İpsala ilçesi yakınlarında düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan bir FETÖ zanlısı yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirildi ve savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklandı.

  • Mustafa Kemal Atatürk'ün Mardin'e Gelişinin 108. Yıl Dönümü Kutlandı
    12:15 Mustafa Kemal Atatürk'ün Mardin'e Gelişinin 108. Yıl Dönümü Kutlandı

    Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Mardin'e gelişinin 108. yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı. Törende Vali Tuncay Akkoyun, Atatürk heykeline çelenk sundu ve günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yapıldı.

  • Başkan Muhittin Böcek Konyaaltı'nda Esnaf Ziyareti Yaptı
    12:15 Başkan Muhittin Böcek Konyaaltı'nda Esnaf Ziyareti Yaptı

    Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı'nda esnaf ziyareti yaparak iftarını esnaf sofrasında gerçekleştirdi. Ayrıca AESOB'ün düzenlediği iftara katıldı.

  • İYİ Parti Milletvekili: Emekliye bayram ikramiyesi artırılmadı, ama faizler oluk oluk veriliyor
    12:06 İYİ Parti Milletvekili: Emekliye bayram ikramiyesi artırılmadı, ama faizler oluk oluk veriliyor

    İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, Çorum'da yaptığı konuşmada, emekliye bayram ikramiyesinin artırılması önergesinin AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildiğini belirtti. Kayalar, emeklilere para olmadığını söylemenin yanında 600-700 milyar faizin nasıl verildiğini sordu.

  • Çukurova Belediye Başkanı Belediyeevleri Mahallesi'nde İftar Programına Katıldı
    12:04 Çukurova Belediye Başkanı Belediyeevleri Mahallesi'nde İftar Programına Katıldı

    Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Belediyeevleri Mahallesi'ndeki iftar programında mahalle sakinlerine müjdeler verdi. Başkan Çetin, kentsel dönüşüm projesi ve ana yolun asfaltlanması konularında açıklamalarda bulundu.

  • Ankara Büyükşehir Belediyesi 'Yeşil Şehir Eylem Planı' hazırladı
    12:04 Ankara Büyükşehir Belediyesi 'Yeşil Şehir Eylem Planı' hazırladı

    Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası iş birliğiyle iklim değişikliği kaynaklı problemler ve çevresel zorluklarla mücadele edilebilmesi, düşük karbon emisyonlu bir kent oluşturulabilmesi amacıyla 'Yeşil Şehir Eylem Planı' hazırlandı. Eylem planı, Türkçe ve İngilizce olarak ABB'nin internet sitesinde paylaşılmaya başladı.

  • Ordu'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 66 Şüpheli Gözaltına Alındı
    11:59 Ordu'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 66 Şüpheli Gözaltına Alındı

    Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 286 personel katılımıyla 66 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 26 adet ruhsatsız tabanca, 37 adet av tüfeği, 41 adet kuru sıkı tabanca ve diğer silah ve mühimmatlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

  • Sinop Valisi ve Protokol Üyeleri İftar Çadırında Vatandaşlarla Buluştu
    11:58 Sinop Valisi ve Protokol Üyeleri İftar Çadırında Vatandaşlarla Buluştu

    Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan ve protokol üyeleri, Sinop Valiliği Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından kurulan iftar çadırında vatandaşlarla bir araya geldi. Uğur Mumcu Meydanı'nda kurulan çadırda bin 500 kişiye hizmet verildi. Vali Özarslan, vatandaşlarla sohbet etti ve Ramazan ayının hoşgörü, yardımlaşma ve dayanışma gibi güzel hasletlerini vurguladı. İftar programına birçok önemli isim katıldı.

  • Manisa'da 3 Farklı Suç Örgütü Çökertildi
    11:57 Manisa'da 3 Farklı Suç Örgütü Çökertildi

    Manisa'nın Akhisar ilçesinde faaliyet gösteren 3 farklı suç örgütü, Kara Para Aklama, Nitelikli Dolandırıcılık ve Tefecilik suçlarıyla ilgili olarak düzenlenen operasyonlarla çökertildi. Operasyonda 18 kişi gözaltına alınırken, mağdur edilen vatandaşlardan elde edilen 2 milyar TL değerindeki haksız kazanca da el konuldu. Bakan Yerlikaya da sosyal medya hesabından operasyonun başarısını paylaştı.

  • Düzce Belediyesi Seçim Afişlerini Kaldıracak
    11:57 Düzce Belediyesi Seçim Afişlerini Kaldıracak

    Düzce Belediyesi, valilikten gelen yazı üzerine şehir genelinde kullanımı yasak olan yerlerde asılı seçim afişlerini kaldıracak.


11:40 ABD merkezli dergiden ’Türkiye Batı’nın Dostu Değil’ başlıklı skandal analiz ABD merkezli dergiden 'Türkiye Batı'nın Dostu Değil' başlıklı skandal analiz
11:24 Hayvanseverler Eros için adliyeye akın etti Tek bir ağızdan “Katil İbrahim Keloğlan“ sloganı attılar Hayvanseverler Eros için adliyeye akın etti! Tek bir ağızdan "Katil İbrahim Keloğlan" sloganı attılar
11:06 Kızıldeniz’de gerilim tavan yaptı Yunan savaş gemisi, 2 İHA’ya ateş açtı Kızıldeniz'de gerilim tavan yaptı! Yunan savaş gemisi, 2 İHA'ya ateş açtı
10:42 Ayhan Bora Kaplan’dan “kara para“ savunması: Mal varlığımdaki artışın sebebi enflasyondur Ayhan Bora Kaplan'dan "kara para" savunması: Mal varlığımdaki artışın sebebi enflasyondur
10:14 Uyuşturucu parası tartışmasında oğlunu öldürdü Eksik 100 lira ayrıntısı Uyuşturucu parası tartışmasında oğlunu öldürdü! Eksik 100 lira ayrıntısı
11:36 5 yaşında bıçaklı saldırıya uğradı, 7 yaşında taciz edildi Leyla Bilginel’in anlattıkları ağızları açık bıraktı 5 yaşında bıçaklı saldırıya uğradı, 7 yaşında taciz edildi! Leyla Bilginel'in anlattıkları ağızları açık bıraktı
11:08 Filistinli çocuklardan İsrail’e boş tabaklı protesto: Soykırımı durdurun Filistinli çocuklardan İsrail'e boş tabaklı protesto: Soykırımı durdurun
10:46 İngiltere, göçmenlere Ruanda’ya gitmeleri için 3 bin sterlin teklif etmeyi planlıyor İngiltere, göçmenlere Ruanda'ya gitmeleri için 3 bin sterlin teklif etmeyi planlıyor
10:39 Japon firmanın ’Kairos’ roketi fırlatmadan 5 saniye sonra infilak etti Japon firmanın 'Kairos' roketi fırlatmadan 5 saniye sonra infilak etti
10:23 Hafsanur Sancaktutan, yapımcı Sadri Alışık ile ilişki yaşıyor Hafsanur Sancaktutan, yapımcı Sadri Alışık ile ilişki yaşıyor
10:12 Buket Aydın’dan canlı yayında tepki çeken sözler: Bu arada oyum size değil Ekrem Bey Buket Aydın'dan canlı yayında tepki çeken sözler: Bu arada oyum size değil Ekrem Bey
10:06 Rusya’da polis ekipleri LGBT üyelerinin eğlendiği gece kulübüne baskın düzenledi Rusya'da polis ekipleri LGBT üyelerinin eğlendiği gece kulübüne baskın düzenledi
09:33 Sahilde korkutan görüntü Toplayıp gömmeye başladılar Sahilde korkutan görüntü! Toplayıp gömmeye başladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2024 12:18:02. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Sağlık Çalışanlarının Tıp Bayramını Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement