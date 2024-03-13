Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Sağlık Çalışanlarının Tıp Bayramını Kutladı

Politika

En büyük hazinemiz olan sağlığımızı korumak ve sürdürmek için gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarına çok şey borçlu olduklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Tıp ve sağlık alanında ülkemizde Cumhuriyet döneminden sonra insana ve insan sağlığına daha fazla önem verildiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk sağlık alanında çalışanların büyük bir sorumluluğu olduğunun altını çizerken yine Atatürk'ün "Beni Türk Hekimlerine emanet ediniz" ifadesinin de Türk doktorlarına güvenin ifadesi olduğunu belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "Sağlık çalışanlarının malzemesi insan ve insan sağlığıdır. Tıp eğitimi alarak yıllarca doğduğu şehirde vatandaşlarına hizmet etmiş, yaralara merhem olmaya, insan sağlığı için bir şeyler yapmaya çalışmış biri olarak bu mesleği seçmekten dolayı gurur duyuyorum. Sağlığımızı emanet ettiğimiz sağlık çalışanlarımızın kıymetini bilmeli, onlara hak ettikleri değeri ve haklarını vermeliyiz. Sağlık emekçilerimizin çalışma şartlarının iyileştirmelisi ve gelişmiş toplumlarda olduğu gibi sağlık alanında bilimsel gelişmelere büyük önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizlerin sağlığı için sevdiklerinden ayrı kalan, gecesini gündüzüne katan tüm sağlık emekçilerimizin, meslektaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. İyi ki varsınız. Size minnettarız" dedi. - MUĞLA