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Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi 2023 Yılı Son Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi 2023 Yılı Son Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi, 2023 yılının son meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda 35 madde görüşüldü ve 26 adet karar oy birliği ile alındı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında 337 meclis kararını oy birliği ile alarak Muğla için hizmet üretti. Başkan Gürün, meclis üyeleriyle birlikte uyum içinde çalıştıklarını belirtti ve tüm meclis üyelerine teşekkür etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi 2023 Yılı Son Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi
15.12.2023 - 14:37,
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Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi 2023 yılının son meclis toplantısını 14 Aralık Perşembe günü Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirdi. Aralık ayı meclisinde 35 madde görüşüldü ve 26 adet karar oy birliği ile alındı.

2023 yılı içerisinde biri olağanüstü olmak üzere ek oturumla 14 kez toplanan Muğla Büyükşehir Belediyesi 337 meclis kararını oy birliği ile alarak Muğla için hizmet üretti. Yüzde 98.8 kararı oy birliği ile alan Büyükşehir Belediyesi Meclisi 13 ilçeden gelen 68 meclis üyesinden oluşuyor.

Başkan Gürün; "Büyükşehir Meclisimiz birlikte, uyum içinde Muğla için çalışıyor"

Muğla'nın birbirinden değerli ilçelerinden gelen meclis üyeleri ile Muğla için çalıştıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, meclis kararlarının yüzde 98,8 oy birliği ile alınmasının da birlikten nasıl kuvvet doğduğunu gösterdiğini söyledi.

Başkan Gürün; "13 ilçeden gelen kıymetli meclis üyelerimizle her ay Muğlamıza daha iyi hizmet verebilmek için toplanıyor, kararlar alıyoruz. Farklı partilerden oluşan meclis üyelerimizle 2023 yılında 337 karar aldık. Bu kararların yüzde 98,8 oy birliği ile alındı. Tüm meclis üyelerimize Muğlamız için verdikleri emekler ve birlikte uyum içinde çalıştığımız için çok teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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