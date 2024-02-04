Muğla\'da CHP\'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras ve 13 ilçe belediye başkan adayı basın mensuplarıyla bir araya geldi

Muğla'da CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras ve 13 ilçe belediye başkan adayı, basın mensupları ile bir araya geldi.
Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras, Muğla'da kıyı kesimler ile iç kesimleri birbirine entegre edeceklerini belirtti. Aras, "2 aylık bir süre kaldı seçimlere. Bu süreçte nasıl bir seçim stratejisi izleyeceğiz sizlere bunların bilgilerini vereceğiz. Bizler belediye başkanı olmak içi değil, belediye başkanı olduktan sonra çalışmak için bu görevlere talip oluyoruz. Bizim iddiamız bütün ilçeler ile Büyükşehir'i entegre edeceğiz. Muğla'ya bir kent kimliği kazandıracağız. Artık Muğla ilçeleri ile beraber bir kent kimliğine bürünecek. Entegrasyonu hızlandıracağız. Bizim iddiamız bu. Şimdiye kadar yapılanlar çok önemli idi. Bunlar temel oluşturacak. Bundan sonra biz üstüne koyarak gideceğiz. Eğitime çok büyük önem vereceğiz. Çünkü şu anda en büyük problem eğitimde. Şu anda orta ve dar gelirli bir ailenin eğitime ayırdığı kişi başı para 0,40 kuruşa kadar düşmüş. Bu üst gelir grubunda 72 lira. Bu bir fırsat eşitsizliğidir. O yüzden eğitime önem vereceğiz. Eğitime önem vermek ne demek, kreşler, etüt merkezleri, dershaneler. Emeklilerimize yine yardımlarımız olacak. Onların yaşamlarını kolaylaştıracağız. Çünkü emekliler şu anda Türkiye'de en ezilen ve en zor geçinen kesim. Biz emeklilere yerel yönetim olarak sonuna kadar destek vereceğiz. Tabii ki işin tarım ve turizm boyutları da var. Tarımda zaten Büyükşehir Belediyemiz ciddi çalışmalar yaptı. Turizm Muğla'nın olmazsa olmazıdır. Turizm açısından Bodrum'dan, Marmaris'ten, Fethiye'den, Dalaman'dan, Köyceğiz'den, Milas'tan, Datça'dan bir bakış açısına ihtiyacımız var. Yani Muğla'nın turizm gelirleri kıyılarda toplanmış durumda. Biz o gelirlerle elde edilen katma değerin iç kesimlere sirayet emesini sağlayacağız" dedi. - MUĞLA
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Tuzla TOKİ Konutları hak sahipleriyle bir araya geldiği toplantıda sosyal medyada "kamerasının kapatıldığı" iddialarıyla gündeme gelen Görkem Yavuz'la karşılaştı. Şaşkınlığını gizleyemeyen Kurum, "O sen miydin?" diyerek Yavuz'la keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Yavuz, "Murat Kurum, görüntü alan kamerayı kapattı" şeklindeki haberlere ilişkin de konuştu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, sanat ve TV camiasının sevilen isimleri deprem bölgesini ziyaret etti. Züleyha Ortak, Serkan Çağrı, Melike Öcalan ve diğerleri, konteyner kentte yaşayan depremzedelere moral verdi. Ziyaretler sırasında ikramlar yapıldı, sohbetler edildi ve şarkılar söylendi. Züleyha Ortak, ünlü isimlerin depremzedelerle buluşarak moral verdiklerini belirtti.
Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırı sonrası ilk Pazar ayini yapıldı. Ayinde saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan da anıldı.
Kayseri'de komşusu Hasibe Soykuk'u başına keserle vurarak öldüren İsmail Kocatürk'ün yeniden ifadesi alındı. Önceki ifadelerinde cinayeti reddeden Kocatürk, cezaevinden yazdığı dilekçeyle cinayeti işlediğini itiraf etti.
İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Tuncay Taymaz, yaptığı araştırmaya göre, Kahramanmaraş depreminin ardından Sivrice-Karlıova arasında 6.5-7 büyüklüğünde deprem oluşabileceğini belirtti. Taymaz, ayrıca Türkiye'deki diğer fay hatlarıyla ilgili de önemli bilgiler paylaştı.
Ukrayna güçleri, Rusya kontrolündeki Luhansk bölgesinde yer alan Lısıçansk kentinde bulunan bir fırına düzenlediği saldırıda biri çocuk 28 kişinin hayatını kaybetti. Saldırı sonucunda enkaz altından 10 kişi kurtarıldı ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Saldırının ABD yapımı Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) ile gerçekleştirildiği belirtildi.
İlk defa deprem bölgesinde uygulanacak olan Aile ve Gençlik Fonu başvuruları 15 Şubat'ta başlayacak. Daha önce TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun, yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilmesini öngörüyor. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu. Erdoğan, hastaları ziyaret ederek sağlık durumlarıyla ilgilendi. Ziyaretinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz da yer aldı.
Son Dakika › Politika › Muğla'da CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras ve 13 ilçe belediye başkan adayı basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?