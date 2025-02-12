Muğla\'da Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalıştayı Düzenlendi

Politika

Muğla'da eşit, adil ve yaşanabilir bir kent inşa etmek amacıyla Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalıştayı düzenlendi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştayda, kentte eşitliği sağlamak için atılacak adımlar ele alındı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çalıştayda yaptığı konuşmada, belediye olarak ilk günden bu yana eşitlik için çalıştıklarını vurgulayarak, "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak ilk günden beri eşit bir Muğla için çalışıyoruz. Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalıştayı da bu çalışmalarımızın bir parçası. Kentin tüm politikalarında eşitliğin hakim olması gerektiğinin farkındayız. Sadece belediye içerisinde değil, tüm kent genelinde bu anlayışla hareket etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Başkan Aras, kadın ve aile hizmetlerinden ulaşıma, parklardan yol projelerine kadar tüm çalışmaların eşitlik ilkesi çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini belirterek, belediyenin tüm birimleriyle bu doğrultuda planlamalar yaptığını ifade etti.

Çalıştayda, kentsel yaşamda eşitlik politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması konusunda önemli kararlar alındı. Katılımcılar, kentte toplumsal cinsiyet eşitliğini ve sosyal adaleti sağlamak için yapılabilecek çalışmalar üzerinde görüş alışverişinde bulundu. - MUĞLA