Muhalefet Gruplarının Önerileri Reddedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Muhalefet Gruplarının Önerileri Reddedildi

12.02.2026 18:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Genel Kurulunda, CHP ve diğer muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisi ve CHP'nin "yargının bağımsızlığı", İYİ Parti'nin "AB'nin Serbest Ticaret Anlaşması'nın Türkiye ekonomisi üzerine etkileri" ve DEM Parti'nin "dijital mecralar" konulu grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde konuşan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, çok partili hayata geçtikten sonra Türkiye'de zaman zaman ideolojiler ve siyasi partilerce yargının birilerinin "arka bahçesi" yapılmak istendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile "kuvvetler birliğinin" inşa edildiğini iddia eden Özdağ, "Gelin hep beraber yeniden kuvvetler ayrılığı ilkesini hakim kılalım." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Türkiye'de son yıllarda yargı organları arasında açık bir yetki ve hiyerarşi krizi yaşandığını ileri sürdü.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmamasının Türkiye'nin uluslararası yükümlülüklerine aykırılık teşkil ettiğini dile getiren Olgun, "Türkiye'nin uluslararası arenada üstlendiği hukuki yükümlülükleri yerine getirmemesi, bizi politik anlamda da zor durumda bırakma riski taşımaktadır. Türkiye'nin Avrupa'dan uzaklaşması, içe kapanmasına, Ege ve Akdeniz'deki meselelerde yalnız bırakılmasına sebep olabilir." diye konuştu.

Anayasa'ya sadakatin, devlete sadakatin gereği olduğunu vurgulayan Olgun, Türkiye'nin herkes için eşit ve bağlayıcı bir hukuk düzenine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Türkiye tarihinde, yargının iktidardan yana olduğunu gösteren çok sayıda somut yargılama örneği bulunduğunu iddia etti.

Aslan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin TBMM Genel Kurulu'nda andiçmeleri sırasında yaşanan arbedeye de tepki gösterdi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, yargının bağımsız olmadığı ülkelerde hiçbir karanlığın gerçekten aydınlatılamayacağını söyleyerek, "Bir ülkede Anayasa yok sayılıyorsa mahkemelerde ast-üst ilişkisi bozulmuşsa orada devletin iskeleti çoktan kırılmıştır." sözlerini sarf etti.

ABD makamlarından, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin tüm belgelerin sansürsüz, eksiksiz bir biçimde resmi yollardan talep edilmesini isteyen Kılıç, "Uçuş kayıtları, para transferleri, yazışmalar, mailler ve tüm temaslar bağımsız ve kurumsal bir incelemeye tabi tutulmalıdır." diye konuştu.

Kılıç, TBMM'de bu konuda araştırma komisyonu kurulmasını da talep etti.

"(Muhalefet) Kendi tahriki sonucu çıkan olayların sorumluluğunu da bizlere yıkmaya çalışmaktadır"

AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Bakanlar Gürlek ve Çiftçi'nin yemin etmelerinin, Anayasa ve İçtüzüğün amir hükümleri yok sayılarak engellenmeye çalışıldığını vurguladı.

"Muhalefet, konunun bu şekilde gündeme gelmesinden imtina etmekte, kendi tahriki sonucu çıkan olayların sorumluluğunu da bizlere yıkmaya çalışmaktadır." diyen Mertoğlu, anayasal bir görevin yerine getirilmesini fiili müdahalelerle engellemeye çalışmanın, hukukla ve parlamenter ahlakla bağdaşmayacağını belirtti."

Mertoğlu, "hukuku savunduğunu" söyleyip, hukuki süreçleri zorbalıkla durdurmaya çalışmayı büyük bir çelişki olarak nitelendirerek, "Eğer gerçekten hukuk devletinden yanaysanız önce Meclisin iradesine, anayasal süreçlere ve milletin seçtiği Cumhurbaşkanı'nın kullandığı iradeye saygı göstermek zorundasınız." dedi.

Yargının, Anayasa'nın çizdiği çerçevede bağımsız ve tarafsız bir şekilde görevini yerine getirdiğinin altını çizen Mertoğlu, hiçbir kişi, kurum veya siyasi yapının, yargının yerine geçerek karar veremeyeceğini kaydetti.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da daha sonra trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Muhalefet Gruplarının Önerileri Reddedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak’ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak'ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz
ABD ordusunda skandal hata: İHA testinde vurulan cisim parti balonu çıktı ABD ordusunda skandal hata: İHA testinde vurulan cisim parti balonu çıktı
Şaka değil gerçek Japon Ligi’nde beraberlik kaldırıldı İşte yeni puanlama sistemi Şaka değil gerçek! Japon Ligi'nde beraberlik kaldırıldı! İşte yeni puanlama sistemi
Sosyal medyayı ikiye bölen video İyilik mi yaptı, kötülük mü Sosyal medyayı ikiye bölen video! İyilik mi yaptı, kötülük mü?
ABD’de Epstein’in Ohio Eyalet Üniversitesinden jinekoloğa 3 ayda bir 25 bin dolar ödediği ortaya çıktı ABD'de Epstein'in Ohio Eyalet Üniversitesinden jinekoloğa 3 ayda bir 25 bin dolar ödediği ortaya çıktı
Bir anda istifa etti Saatler önce yendiği rakibinin başına geçti Bir anda istifa etti! Saatler önce yendiği rakibinin başına geçti
Melih Gökçek’ten TBMM’deki arbede sonrası Mahmut Tanal paylaşımı: Sonuç bu olur Melih Gökçek'ten TBMM'deki arbede sonrası Mahmut Tanal paylaşımı: Sonuç bu olur
Trump’tan açıklama geldi Netanyahu Beyaz Saray’dan eli boş dönüyor Trump'tan açıklama geldi! Netanyahu Beyaz Saray'dan eli boş dönüyor

19:18
UEFA açıkladı İşte temsilcilerimizin Avrupa’da elde ettiği gelirler
UEFA açıkladı! İşte temsilcilerimizin Avrupa'da elde ettiği gelirler
18:36
Fenerbahçe taraftarının sevgilisiydi Yaptığı tek hareketle nefret edilen bir isim haline dönüştü
Fenerbahçe taraftarının sevgilisiydi! Yaptığı tek hareketle nefret edilen bir isim haline dönüştü
18:20
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
18:02
Şara’ya 5 ayrı suikast girişimi Arkasından o örgüt çıktı
Şara'ya 5 ayrı suikast girişimi! Arkasından o örgüt çıktı
17:56
4 ülkeden gizli toplantı Türkiye’ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün
4 ülkeden gizli toplantı! Türkiye'ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün
17:44
Ertuğrul Doğan’dan Fenerbahçe maçı için dikkat çeken açıklama
Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe maçı için dikkat çeken açıklama
17:00
Kanbolat Görkem Arslan’a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
Kanbolat Görkem Arslan'a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
16:05
Ramazan ayı için yeni karar Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 19:34:27. #7.11#
SON DAKİKA: Muhalefet Gruplarının Önerileri Reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.