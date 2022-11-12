İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı için sinyal verdi - Son Dakika
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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı için sinyal verdi

12.11.2022 15:15

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanlığı adayı halen açıklanmazken İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu dikkat çeken sözler söyledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hükümet tarafından istenmeyen rakip olabileceğini belirten Kavuncu "Kampanya açısından çok yüksek bir performansı var sayın İmamoğlu'nun" ifadelerini kullandı.

2023 yılının haziran ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde kulislerde hareketli günler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı'nın adayı olduğunu açıklarken, Millet İttifakı'nın adayı ise henüz belirsizliğini koruyor. Başta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm muhalefet liderleri ise aday gösterecekleri ismi, seçim tarihinin belli olmasından sonra açıklayacaklarını belirtiyor.

"İMAMOĞLU ELBETTE İSTENMEYEN BİR RAKİP OLABİLİR"

Ancak İYİ Parti kanadından cumhurbaşkanlığı adaylığı için dikkat çeken bir değerlendirme geldi. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çok yüksek bir performansı olduğunu belirterek iktidar tarafından istenmeyen aday olduğunu söyledi.

Konuk olduğu YouTube kanalında konuşan Kavuncu, "Cumhur İttifakı İmamoğlu'nun aday olmasını istemiyor mu?" sorusuna şu yanıtı verdi: "İstanbul gibi çok önemli bir kentte belediye başkanlığı yarışı oldu. Kampanya açısından çok yüksek bir performansı var sayın İmamoğlu'nun. Yarıştığı kişi AK Parti için de çok güçlü bir isimdi ki cumhurbaşkanı da devreye girdi. Ankara'daki belediye seçimleriyle bunu kıyasladığınızda İstanbul'daki çok daha yoğun. İmamoğlu, hem enerjisi hem performansıyla elbette istenmeyen bir rakip olabilir."

HATAY İL BAŞKANI DA DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI

Öte yandan Hatay İYİ Parti Hatay İl Başkanı Şefik Çirkin de dün dikkat çeken açıklamalar yaptı. Çirkin, "Akşener aday olsun diye bastırıyoruz. İYİ Parti olarak, adayımızın olması gerekir. Adaysız seçime giremeyiz. Kılıçdaroğlu'na saygımız var. Dürüst bir devlet adamı. Ama kamuoyu yoklamalarında Erdoğan'dan geride. Kılıçdaroğlu'nun kişiliği, mezhebi ve siyasi görüşüyle İYİ Parti'nin sorunu yok, olamaz. Kazanamayacağını düşünüyoruz. Bir siyasi hareket kazanmak için seçime girer. Kendisini riske atmaz" ifadelerini kullandı.

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