Muhalefetin Önerileri Reddedildi - Son Dakika
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Politika

Muhalefetin Önerileri Reddedildi

TBMM Genel Kurulu'nda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin grup önerileri kabul edilmedi.

15.10.2024 20:47
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TBMM Genel Kurulunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda Saadet Partisi ve İYİ Parti'nin "Vergi Düzenlemeleri", DEM Parti'nin "Bölgesel Eşitsizlikler" ve CHP'nin "Suça Bulaşan Gençlerdeki Artışa" ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini eleştirdi. Şans oyunlarındaki vergilerin geçen yılın sonunda yarıya düşürüldüğünü söyleyen Toktaş, "Büyük oranda savunma sanayisine aktarılacak olan bu gelirlerden rakam 66 milyar lira. Siz bunu yarıya düşürmek suretiyle 33 milyar TL'sini silmiş oluyorsunuz. Devleti dilenci konumuna sokamazsınız. Bugün kredi kartından 750 lira istemeye utanmıyor musunuz? Devletimizin savunma sanayisi alanında güçlü olması gerektiğinin biz de farkındayız. Sizlerin, fırsattan istifade ederek, 'İsrail bir gece ansızın gelecek' bahanesiyle kredi kartlarından haraç almanızın akla, bilime ve vicdana aykırı olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, vatandaşların kredi kartına mahkum edildiğini ve kredi kartı kullandığı için de cezalandırıldığını savundu. Kaynak aranıyorsa israfın kesilmesi, yolsuzluklara son verilmesi ve faizin durdurulması gerektiğini söyleyen Çalışkan, "Bu millet gerçekten ödenen paraların hakkıyla yerine ulaşacağını bilse tereddüt etmeden öder ama fon oluşturuluyor, nereye harcandığı belli değil." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan ise savunma bütçesine ayrılan payı eleştirdi. İktidarın temel sorunları çözmek yerine bütçenin büyük bir bölümünü savaş ve çatışmalara ayırdığını savunan Olan, "Yurttaşın borcunu ödeyemediği kredi kartlarına getirilecek 750 TL'lik vergiyle çelik kubbe yapılacakmış. Çelik kubbe dar gelirlinin neyine? Zaten dar gelirlinin, 'bir kredi kartıyla diğer kredi kartının borcunu nasıl kapatacağım' diye gece gündüz gözüne uyku girmiyor. Dar gelirliye yeni bir vergi yüklemek merhametsizliktir, insafsızlıktır, vicdansızlıktır." diye konuştu.

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, savunma sanayisinin güçlendirilmesine karşı olmadıklarını belirterek, "Madem savunma sanayimizi bu kadar düşünüyordunuz, tank palet fabrikasını niye üç kuruşa peşkeş çektiniz? Bu vergilerin özel sektöre teşvik olarak aktarılacağı kesin gözüküyor. Savunma sanayimizi bir avuç özel sektör girişimine bırakamayız. Vatan savunması özelleşmez, ana gövde devlet olmalı, özel sektör yan sanayi olarak hizmet vermelidir. Kendi bağımsız savunma sanayimizi oluşturmak için bu bakış açısı şarttır." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, savunma sanayisinde 3 bin 500 firma ve oluşturduğu devasa ekosistemle binlerce kişinin çalıştığını söyledi.

Yegin, "Hiçbir siyasetçi, hiçbir yönetici ek fonlar, ek vergiler, ek ödemeler çıkartarak halkın karşısına çıkıp onunla o konular üzerinde muhatap olmak istemez ama yaşadığımız coğrafya, yaşadığımız koşullar, karşı karşıya kaldığımız sınamalar tehditler, riskler bu ülkeyi kim yönetirse yönetsin, bunlara karşı pozisyon almaya, bunlara karşı dayanak oluşturmaya ve bunlara karşı bir güç oluşturmaya onu iter." dedi.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

AK Parti'nin "Meclis'in çalışma takvimine" ilişkin grup önerisi ise kabul edildi.

Kabul edilen öneriye göre, 2023 yılı Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Raporu Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporunun görüşmeleri gündemin ikinci sırasına alındı.

Genel Kurul, bugün ve yarın Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşecek.

Kabul edilen çalışma takvimine dair önergeye göre, Genel Kurul'da 17 Ekim Perşembe günü ise Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Raporu görüşülecek.

Genel Kurulun, 22 Ekim ve 23 Ekim'deki birleşiminde ise kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri yapılacak.

AK Parti'nin grup önerisi üzerine söz alan muhalefet partisi grup başkanvekilleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin ertelenmesinden memnun olduklarını dile getirdi.

Öte yandan, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi yapılan oylama sonucunda kabul edilmedi.

Kaynak: AA

Tbmm Genel Kurulu, İnsan Hakları, İYİ Parti, DEM Parti, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Muhalefetin Önerileri Reddedildi - Son Dakika

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