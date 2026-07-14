TBMM'de muhalefetin grup önerileri reddedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TBMM'de muhalefetin grup önerileri reddedildi

14.07.2026 21:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin petrol boru hattı, cezaevleri ve yerel yönetim bütçelerine ilişkin grup önerileri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmedi. Muhalefet, Türkiye-Irak petrol boru hattı tahkim sürecinde olası tazminatın sorumlularının araştırılmasını talep etti.

TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisinin "yerel yönetim bütçeleri", İYİ Parti ile CHP'nin "Türkiye-Irak petrol boru hatları" ve DEM Parti'nin "kapalı ceza infaz kurumları" ile ilgili grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı'nda tahkim sürecini değerlendirdi. Türkiye'nin 1,47 milyar dolarlık tazminata değil faizi ve diğer mali yüklerle birlikte 3 ila 3,5 milyar dolara ulaşabilecek bir tazminata mahkum edilebileceğini savunan Olgun, "Peki, bu faturayı kim ödeyecek? Bu doğru ise bu kararlara imza atanlar mı ödeyecek, bu süreçten kazanç sağlayanlar mı ödeyecek? Hayır, bu bedeli yine emekli, işçi, çiftçi, esnaf ve 86 milyon vatandaş ödeyecektir." diye konuştu.

Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, kimseyi töhmet altında bırakmak için konuşmadıklarını aktardı. Bu süreci kimlerin takip ettiğini, bu süreçte kimlerin ticaret yaptığını, bu süreçte petrol boru hattından akıtılan petrolün hangi hukuki standartlara göre akıtıldığının Meclis tarafından araştırılmasını ve millet adına artık ödenecek bu miktarda kimlerin sorumluluğu olduğunun araştırılmasını istediklerini kaydeden Şahin, "Bu imtiyazı kim verdi? Neden ihale yapılmadı? Bu ticaretten kim, ne kadar kazandı? Paris'teki dava nasıl yürütüldü?" diye sordu.

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, dönemin Bakanlar Kurulu tarafından 18 Temmuz 2011'de bir karar alındığını belirterek, bu karar uyarınca Türkiye'nin tazminata mahkum edileceğini ileri sürdü.

O dönem görev yapan bakanların isimlerini okuyan Bozan, "Bugün Tahkim Mahkemesinden çıkan kararın dayanağı 2011 tarihli Bakanlar Kurulu kararıdır ve sorumlular da bu karara imza atan bakanlardır." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, ülke tarihinin ödenecek en büyük tazminatlarından birinin gündeme geldiğini, söyledi.

Tahkim kararının kamuoyundan gizlendiğini ileri süren Karabat, şu ifadeleri kullandı:

"Araştırma önergesi bu şirketin ortaklık yapısının, para akışının ve kamu görevlilerinin sorumluluğunun araştırılmasını istiyor. Bir avuç insan petrol ticaretinden servet kazanacak diye hukuk çiğnendiğinde ceza emeklinin, işçinin, esnafın vergisinden ödenecek, böyle bir yağma yok. Dolayısıyla, komisyonu kuralım, imzaları, hesapları, off-shore bağlantılarını ortaya çıkaralım. Bu faturayı millete değil, bu zararı sebep olanlara ödetelim."

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, araştırma önergesinin, Türkiye ile Irak arasında yaklaşık yarım asırlık geçmişi bulunan bir enerji antlaşmasından kaynaklanan hukuki uyuşmazlığı bağlamından kopararak AK Parti iktidarlarına yönelik siyasi bir itham dosyasına dönüştürme çabasından ibaret olduğunu söyledi.

Tahkim davasında 2 ülkenin de birbirine tazminat ödemesine karar verildiğinin altını çizen Yüksel, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin alacakları 90'lı yıllara kadar gittiği için, bunlara faiz de uygulanacak ve tabii ki bizim alacağımız çok daha yüksek yerlere çıkacak. Bunun kararı da mahkemede tenfiz aşamasında verilecek. Kimin kime ne kadar borçlu olduğu o mahkeme sonucunda netleşecek. Bugün itibarıyla bu manada kesinleşmiş bir karar yok. Türkiye'nin iddialarını seslendirmek yerine Irak'ın bile talep etmediği şeyleri söylüyorsunuz. Ama buradaki konunun ne olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Gabar'da petrol, Karadeniz'de doğal gaz üretmesinden, nükleer ve yenilenebilir enerjide güçlenmesinden rahatsız olanlar var. Türkiye'nin dünyanın dört bir yanında enerji projeleri gerçekleştirmesini ve küresel ölçekte güçlenmesini istemeyenler var. Hürmüz'ün kapandığı bir ortamda stratejik önemi zirveye çıkan bir Türkiye'den rahatsızlar. Kısacası biz enerjide tam bağımsız Türkiye için mücadele ederken siz muhalefet olarak devam eden hukuki süreçleri çarpıtarak siyasi malzeme üretmeye çalışıyorsunuz. Milletimiz bu siyaseti de kimin Türkiye'nin hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunduğunu da çok iyi bilmektedir."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Öte yandan, Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç'ın Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasına ilişkin önergesi de yapılan oylamada kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Yönetim, İYİ Parti, DEM Parti, Politika, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de muhalefetin grup önerileri reddedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya Devlet Başkanı Putin’den Ukrayna’ya gözdağı: Misliyle karşılık vereceğiz Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna'ya gözdağı: Misliyle karşılık vereceğiz
Yaşamını yitiren ABD’li Senatör Graham’ın yerine kız kardeşi atandı Yaşamını yitiren ABD'li Senatör Graham'ın yerine kız kardeşi atandı
Brent petrol ABD-İran geriliminin etkisiyle yeniden yükselişe geçerek 80 doları aştı Brent petrol ABD-İran geriliminin etkisiyle yeniden yükselişe geçerek 80 doları aştı
Edirne’de 2 aile birbirine girdi, ortalık bir anda savaş alanına döndü Edirne'de 2 aile birbirine girdi, ortalık bir anda savaş alanına döndü
İsrail Savunma Bakanı Katz’dan Gazze’de skandal sözler: Yıkımı görmek iyi hissettiriyor İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Gazze'de skandal sözler: Yıkımı görmek iyi hissettiriyor
Resmi Gazete’de yayınlandı, terör örgütleriyle iltisaklı kişi ve kurumların mal varlıkları donduruldu Resmi Gazete'de yayınlandı, terör örgütleriyle iltisaklı kişi ve kurumların mal varlıkları donduruldu

21:38
Gözaltındaki Haluk Levent’ten dikkat çeken hamle: Susma hakkını kullandı
Gözaltındaki Haluk Levent'ten dikkat çeken hamle: Susma hakkını kullandı
21:23
Dünya Kupası’na veda eden Haaland, ülkesine ilginç bir hatırayla döndü
Dünya Kupası'na veda eden Haaland, ülkesine ilginç bir hatırayla döndü
20:38
ABD’deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı
ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı
20:29
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu Bebeklerine koydukları isim oldukça dikkat çekici
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu! Bebeklerine koydukları isim oldukça dikkat çekici
19:24
Haluk Levent ve kardeşinin milyonluk para trafiği deşifre oldu
Haluk Levent ve kardeşinin milyonluk para trafiği deşifre oldu
19:13
Umman’da Üç Petrol Tankeri Hedef Alındı
Umman’da Üç Petrol Tankeri Hedef Alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 21:43:33. #.0.2#
SON DAKİKA: TBMM'de muhalefetin grup önerileri reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.