AK Parti İl Başkanı Yıldırım: "Bizler bu şehirde tüm vatandaşlarımızla birlikte kardeşlik anlayışı ile yaşamaya devam edeceğiz" - Son Dakika
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AK Parti İl Başkanı Yıldırım: "Bizler bu şehirde tüm vatandaşlarımızla birlikte kardeşlik anlayışı ile yaşamaya devam edeceğiz"

05.08.2022 09:54
AK Parti İl Başkanı Yıldırım: "Bizler bu şehirde tüm vatandaşlarımızla birlikte kardeşlik anlayışı ile yaşamaya devam edeceğiz"

Muharrem ayı dolayısıyla Elazığ'da bulunan Cem Evlerini ziyaret eden AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, "Bizler bu şehirde tüm vatandaşlarımızla birlikte kardeşlik anlayışı ile yaşamaya devam edeceğiz.

Muharrem ayı dolayısıyla Elazığ'da bulunan Cem Evlerini ziyaret eden AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, "Bizler bu şehirde tüm vatandaşlarımızla birlikte kardeşlik anlayışı ile yaşamaya devam edeceğiz. Bu mübarek ayda tutulan oruçları Allah kabul etsin. Rabbim, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi.

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım Muharrem ayı dolayısıyla kentte bulunan Cem Evlerini ziyaret etti. İlk olarak Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Ehlibeyt Cem Evi ve Kültür Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Yıldırım ve beraberindeki heyet, Cem Evi dedeleriyle bir araya geldi. Başkan Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra Yıldızbağları Mahallesinde bulunan Elazığ Cem Evi ve Kültür Vakfı Başkanı Cafer Yeşil ile bir araya geldi. Burada vatandaşlarla da sohbet eden Yıldırım, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Muharrem ayının önemine değinine AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, "İslam tarihi açısından bir milat ve insanlık açısından büyük manalar ihtiva eden Muharrem-i Şerif ayı dolayısıyla Elazığ'ımızda bulunan Cem Evlerini ziyaret ettik. Bilindiği gibi Muharrem ayı geçtiğimiz günlerde başladı. Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayı, birçok peygamberin hayatında önemli hadiselerin cereyan ettiği kutlu bir aydır. Bu ay, matem ayıdır. Bu ay büyük acıların yaşandığı önemli bir aydır. Sevgili Peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin efendimizle birlikte çoğu Ehli Beyt'ten 72 Müslümanın hakikat, hürriyet, izzet ve mukaddesat uğruna şehit olduğu Kerbela, tüm İslam aleminde olduğu gibi hepimizin derin ve ortak acısıdır. Kerbela, bizlere büyük bir ders vermenin yanında birlik ve beraberliğimizin ehemmiyetini, sarsılmaz gücünü bir kez daha hatırlatmaktadır. Hepimiz aynı ailenin fertleri, aynı ağacın dallarıyız. Bu mübarek ayın, hem Müslümanlar arasında, hem de tüm insanlar arasında barışa, huzura, kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. Bizler bu şehirde tüm vatandaşlarımızla birlikte kardeşlik anlayışı ile yaşamaya devam edeceğiz. Bu mübarek ayda tutulan oruçları Allah kabul etsin. Rabbim, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

AK Parti, Elazığ, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti İl Başkanı Yıldırım: 'Bizler bu şehirde tüm vatandaşlarımızla birlikte kardeşlik anlayışı ile yaşamaya devam edeceğiz' - Son Dakika

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