Muharrem İnce 19 Mayıs'ı Samsun'da kutladı - Son Dakika
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Muharrem İnce 19 Mayıs'ı Samsun'da kutladı

19.05.2022 15:27

Muharrem İnce 19 Mayıs'ı Samsun'da kutladıSAMSUN 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Samsun'da vatandaşlarla bir araya gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Samsun'un önemine vurgu yaparak, "Umutsuz olan bu milletin zafere başlangıcının olduğu topraklardayız" dedi.

Muharrem İnce 19 Mayıs'ı Samsun'da kutladı

SAMSUN 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Samsun'da vatandaşlarla bir araya gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Samsun'un önemine vurgu yaparak, "Umutsuz olan bu milletin zafere başlangıcının olduğu topraklardayız" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Samsun'da halkla bir araya geldi. Çiftlik Caddesi üzerinde kendisini karşılayan kalabalık eşliğinde yürüyüş yapan İnce, camlardan ve dükkanlardan kendisine el sallayanların bayramını kutladı, zaman zaman yanına gelen gençlerle fotoğraf çektirdi.

Muharrem İnce, yürüyüşün sonunda parti otobüsünün merdiveninde yaptığı konuşmada Samsunluların bayramını kutlayarak, "3 yıl 3 ay süren bir mücadele var. 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlayıp 9 Eylül 1922'de İzmir'de bir güzellikle, bir zaferle sonuçlanan büyük mücadele. Modern Cumhuriyet'in, umutsuz olan bu milletin zafere başlangıcının olduğu topraklardayız. Onun için 19 Mayıs'ı sizlerle birlikte kutlamak istedik" diye konuştu.

Muharrem İnce 19 Mayıs'ı Samsun'da kutladı
Muharrem İnce 19 Mayıs'ı Samsun'da kutladı
Muharrem İnce 19 Mayıs'ı Samsun'da kutladı
Muharrem İnce 19 Mayıs'ı Samsun'da kutladı

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Kaynak: İHA

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