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Muharrem İnce'den CHP'ye eleştiri: "Erken seçim isteyip, kendi kurultayınızı erteliyorsunuz. Sizin tek derdiniz koltuk" - Son Dakika

Muharrem İnce'den CHP'ye eleştiri: "Erken seçim isteyip, kendi kurultayınızı erteliyorsunuz. Sizin tek derdiniz koltuk"

17.01.2022 00:57
Muharrem İnce'den CHP'ye eleştiri: "Erken seçim isteyip, kendi kurultayınızı erteliyorsunuz. Sizin tek derdiniz koltuk"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'nin erken seçim istediğini fakat kendi kurultayını ertelediğini ifade ederek, "Muhalefet erken seçim istiyor ama kendisindeki seçimi erteliyor.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'nin erken seçim istediğini fakat kendi kurultayını ertelediğini ifade ederek, "Muhalefet erken seçim istiyor ama kendisindeki seçimi erteliyor. ya böyle kafa olur mu? İktidara diyorsun gel erken seçim yapalım sonra kurultayı 1 yıl erteliyorsun" dedi.

Erzurum'a bir dizi gezi ve açılışa katılmak üzere gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce İbrahim Erkal Kültür ve Sanat Merkezinde partililerle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan İnce'nin gündeminde CHP vardı.

"Teröristle fotoğraf çektiren milletvekilini kınayamayan muhalefet var"

İnce, muhalefetin teröristle fotoğraf çekilen milletvekilini kınamadığını ifade ederek, "Senin teröristin benim teröristim diyenler var. Yani teröristle fotoğraf çektiren milletvekilini kınayamayan muhalefet var. Muhalefet her şeye sus pus durumda. Oy derdindeler oy kimse kusura bakmasın. Biz çocuklarına dinini öğretmek isteyen insanlara karşı değiliz" dedi.

"Muhalefet erken seçim istiyor ama kendisindeki seçimi erteliyor"

İnce, CHP'nin kurultayı ertelemesini de eleştirip erken seçim istemelerinin tutarlı olmadığını belirterek, "Muhalefet erken seçim istiyor. Ama kendisindeki seçimi erteliyor. ya böyle kafa olur mu? İktidara diyorsun gel erken seçim yapalım sonra kurultayı 1 yıl erteliyorsun. Erdoğan sana dese niye erteliyorsun sen diyeceksin seçim var diye erteliyorum. Erdoğan da dese ki ben de 2023'te değil 2024'te yapacağım seçimi sen ne diyeceksin. Demokrat değilsin ve tutarlı değilsin. Derdin sadece koltuk, kurultayı erteliyorsun ve milletvekillerine siz kıpırdamayın ben belirleyeceğim durumu diyorsunuz. Yani derdi Cumhurbaşkanlığı seçimi falan değil. Bunların tek derdi koltuk" ifadelerini kullandı.

"Bu kafayla giderseniz taş kömürü çıkartırsınız"

Muharrem İnce, muhalefetin dolardan cesaret aldığını kaydederek, "Eskiden bunların cesareti yoktu. Şimdi cesaretleri var. Çünkü dolara ve ekonomiye güveniyorlar. Önceden bu işi yapamazdık ama şimdi dolar 14 lira oldu acaba ben kazanır mıyım diye düşünüyor. Bu kafayla giderseniz Uzun Hasan ile milyarlık taş kömürü çıkartırsınız ancak. Kurduğunuz kumpaslar elinizde patlayacak" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM

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Cumhuriyet Halk Partisi, Memleket Partisi, Muharrem İnce, Muhalefet, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Muharrem İnce'den CHP'ye eleştiri: 'Erken seçim isteyip, kendi kurultayınızı erteliyorsunuz. Sizin tek derdiniz koltuk' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muharrem İnce'den CHP'ye eleştiri: "Erken seçim isteyip, kendi kurultayınızı erteliyorsunuz. Sizin tek derdiniz koltuk" - Son Dakika
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