Muharrem İnce'den dikkat çeken 3. yol mesajı - Son Dakika
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Politika

Muharrem İnce'den dikkat çeken 3. yol mesajı

Muharrem İnce\'den dikkat çeken 3. yol mesajı
25.05.2025 15:29
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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na ve CHP'ye destek sözü veren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bugün dikkat çeken bir mesaj yayımladı. İnce "Memleketi bu iki kutuplu siyaset anlayışından çok hızlı bir şekilde çıkarmak lazımdır. Bunun için gerekli olan üçüncü yolun tahkim edilmesidir" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye son dönemde verdiği destekle gündemde olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bugün X hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"TÜRK SİYASETİ SANCILI BİR DÖNEMDEN GEÇMEKTEDİR"

İnce mesajında şu ifadeleri kullandı; "Türk siyaseti sancılı bir dönemden geçmektedir. Kısır tartışmalar, siyasetin var oluş sebebi olan vatandaşın derdini çözme işlevini perdelemekte, gerçekte hiçbir işe yaramayan siyasi kamplaşmalar ve polemikler, siyasi safları sıkılaştırırken memleketin sorunlarının çözümünü ötelemektedir.

"SİYASET İKİ KUTUBA HAPSOLMAKTADIR"

Siyaset, fikir ayrılıklarından ziyade inatlaşmanın aracı haline dönüşmekte, seçmen ne olursa olsun, ne söylenirse söylensin, ne yapılırsa yapılsın en istemediği kampın karşısına oy vermekte, böylelikle siyaset iki kutuba hapsolmaktadır. Halbuki demokrasi geleneğimiz çok çeşitli renklerin siyaset sahnesinde var olması üzerinedir. İki kutuplu siyaset ne olursa olsun ne yapılırsa yapılsın senin hiç istemediğinin karşısındakine oy vermeni dayatmaktadır.

"3. YOL ÜLKEYİ İÇİNDE BULUNDUĞU ÇIKMAZDAN HIZLI BİR ŞEKİLDE ÇIKARACAK"

Seçmen istemeye istemeye de olsabir tarafa oy vermeye ve oy verdiği yerdeki saçmalıklara, namussuzluklara göz yummaya mecbur bırakılmaktadır. Memleketi bu iki kutuplu siyaset anlayışından çok hızlı bir şekilde çıkarmak lazımdır. Bunun için gerekli olan 3. Yolun tahkim edilmesidir. Her kesimden namuslu insanların bir araya geleceği bu yol, ülkeyi içinde bulunduğu çıkmazdan hızlı bir şekilde çıkaracak; adalete, devlete ve kurumlarına olan güveni yeniden tesis edecektir."

Muharrem İnce'den dikkat çeken 3. yol mesajı

Memleket Partisi, Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce, Politika, Siyaset, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Muharrem İnce'den dikkat çeken 3. yol mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 205622:
    bı konuşma gereksiz 3 1 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Oy otanin ne kadar 000 kocaman bir sifir 3 1 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bu ülkede ki en büyük sorun tek adam rejimidir.Ülke;bu rejimiden kurtulmadığı sürece,bu ülke ifla olmaz.Bu sözümün altına her türlü imzamı atarım.Bir vatandaş olarak... 1 1 Yanıtla
  • 72727272:
    hırsız hırsıza arka çıkıyor 0 0 Yanıtla
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