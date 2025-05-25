Muharrem İnce\'den dikkat çeken 3. yol mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye son dönemde verdiği destekle gündemde olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bugün X hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"TÜRK SİYASETİ SANCILI BİR DÖNEMDEN GEÇMEKTEDİR"

İnce mesajında şu ifadeleri kullandı; "Türk siyaseti sancılı bir dönemden geçmektedir. Kısır tartışmalar, siyasetin var oluş sebebi olan vatandaşın derdini çözme işlevini perdelemekte, gerçekte hiçbir işe yaramayan siyasi kamplaşmalar ve polemikler, siyasi safları sıkılaştırırken memleketin sorunlarının çözümünü ötelemektedir.

"SİYASET İKİ KUTUBA HAPSOLMAKTADIR"

Siyaset, fikir ayrılıklarından ziyade inatlaşmanın aracı haline dönüşmekte, seçmen ne olursa olsun, ne söylenirse söylensin, ne yapılırsa yapılsın en istemediği kampın karşısına oy vermekte, böylelikle siyaset iki kutuba hapsolmaktadır. Halbuki demokrasi geleneğimiz çok çeşitli renklerin siyaset sahnesinde var olması üzerinedir. İki kutuplu siyaset ne olursa olsun ne yapılırsa yapılsın senin hiç istemediğinin karşısındakine oy vermeni dayatmaktadır.

"3. YOL ÜLKEYİ İÇİNDE BULUNDUĞU ÇIKMAZDAN HIZLI BİR ŞEKİLDE ÇIKARACAK"

Seçmen istemeye istemeye de olsabir tarafa oy vermeye ve oy verdiği yerdeki saçmalıklara, namussuzluklara göz yummaya mecbur bırakılmaktadır. Memleketi bu iki kutuplu siyaset anlayışından çok hızlı bir şekilde çıkarmak lazımdır. Bunun için gerekli olan 3. Yolun tahkim edilmesidir. Her kesimden namuslu insanların bir araya geleceği bu yol, ülkeyi içinde bulunduğu çıkmazdan hızlı bir şekilde çıkaracak; adalete, devlete ve kurumlarına olan güveni yeniden tesis edecektir."