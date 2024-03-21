Muharrem İnce, Denizli'ye aday tanıtımı ve esnaf ziyareti için geldi - Son Dakika
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Politika

Muharrem İnce, Denizli'ye aday tanıtımı ve esnaf ziyareti için geldi

Muharrem İnce, Denizli\'ye aday tanıtımı ve esnaf ziyareti için geldi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 29 Mart yerel seçimleri öncesinde Denizli'ye gelerek aday tanıtımı ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. İnce, Karahayıt, Çınar Meydanı ve Kampüs bölgesinde esnafı ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti.

21.03.2024 13:24  Güncelleme: 13:25
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, aday tanıtım ve esnaf ziyareti için Denizli'ye geldi.

29 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Denizli'ye geldi. Program kapsamında kentte ilk olarak Karahayıt'ta esnafı ziyaret eden İnce, ardından şehrin en işlek caddesi olan Çınar Meydanı'nda esnafı selamladı. Vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çekilen İnce, son olarak Kampüs bölgesine giderek esnafla bir araya geldi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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