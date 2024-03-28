Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yerel seçim çalışmaları kapsamında Balıkesir'in Gönen ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu, vatandaşlarla bir araya geldi.
Esnaf ziyareti ve iftarın ardından Cumhuriyet Meydanı'nda Gönenlilere hitap eden İnce, diğer partilerin seçim propagandalarında projelerinden bahsetmediklerini iddia etti.
Memleket Partisinin Türkiye için üçüncü bir yol olduğunu dile getiren İnce, şunları söyledi:
"Umutsuz bir Türkiye'de biz ne bir hazine yardımı alıyoruz ne de belediye yardımı alan bir partiyiz. Biz gönüllülerin kurduğu bir partiyiz. Tıpkı Ecevit'in yaptığı gibi külüstür bir arabayla avrosuz, dolarsız memleketi dolaşıp milletin derdiyle dertlenmek istiyoruz. Tencerede AŞ mı yoksa taş mı kaynar, et mi yoksa dert mi pişer bunu anlatmaya çalışıyoruz. Millete çözüm üretmeye çalışıyoruz. Memleket Partisinin bunlardan farkını anlatmaya çalışıyoruz."
İnce'ye, Memleket Partisi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mahir Bakan, Gönen Belediye Başkan adayı Songül Mert ve partililer eşlik etti.
Son Dakika › Politika › Muharrem İnce Gönen'de Esnaf Ziyaretleri Gerçekleştirdi - Son Dakika
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