Muharrem İnce: "Hiçbir ittifaktan yana da değiliz, mecbur da değiliz" - Son Dakika
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Muharrem İnce: "Hiçbir ittifaktan yana da değiliz, mecbur da değiliz"

20.05.2022 16:28
Muharrem İnce: "Hiçbir ittifaktan yana da değiliz, mecbur da değiliz"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçimlerde herhangi bir ittifak içinde yer almayacaklarını belirterek, yine de son düzlükte durumu değerlendireceklerini söyledi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçimlerde herhangi bir ittifak içinde yer almayacaklarını belirterek, yine de son düzlükte durumu değerlendireceklerini söyledi. CHP'nin aday belirleme yöntemini de eleştiren İnce, "CHP'nin adayını ne milletvekilleri ne de partilileri bilmez. Ben dahi aday olduğumu bilmiyordum. Kazanamasın diye son 50 günde beni açıkladılar, ben dahi aday olduğunu bilmiyordum" dedi.

Giresun programı çerçevesinde önce 45. Uluslararası Giresun Aksu Festivali'nin açılışına katılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, daha sonra bir otelde basın toplantısı düzenledi. Memleket Partisi'ni "kırk satıra da, kırk katıra da" razı edemeyeceklerini ifade eden İnce, "İktidar sorunu marketlerde görüyor, 'stokçular' diyor, 'pahalı satıyor' diyor. Muhalefette çözümü marketlerde görüyor. Marketlere mektup yazıyor, 'Ucuza ver' diyor. Adam pahalı almış nasıl ucuza versin, veremez ki. Biz ikisinin tarafından da değiliz. Mecbur muyuz ikisinden birine. İkisi de yanlış çünkü. Biz tarla ile mera ile, sera ile üretimden yanayız. Dolayısıyla 'kırk katır mı, kırk satır mı' ikisi de değil. Biz seçimlere tek gireceğiz, hiçbir ittifakta yer almayacağız ama son düzlükte duruma bakarız" diye konuştu.

"CHP'nin adayını genel başkandan başkası bilmez"

CHP'nin aday belirleme yöntemini de eleştiren İnce, "CHP'nin ikinci adamıyken CHP'nin çatı adayını ben televizyondan öğrendim. Adayın kim olduğunu sadece genel başkan biliyordu. Şu anda da CHP'nin milletvekillerinden cumhurbaşkanı adayının kim olacağını bilen var mı? Kesinlikle yok. Kimse de bilmeyecek. CHP'nin milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanları, partilileri televizyondan öğrenecek adayın kim olduğunu. Ben öyle öğrendim. Ben aday olduğumda da milletvekilleri bilmiyordu. Hatta ben de bilmiyordum. Aday bendim ama ben de bilmiyordum. Son 50 günde belli oldu. Son 50 güne sıkıştırdılar ki alamasın diye. Yüz gün önce açıklansaydı bambaşka bir Türkiye vardı" şeklinde konuştu.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, yaptığı basın toplantısının ardından şehirde esnaf ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi. - GİRESUN

Muharrem İnce: Hiçbir ittifaktan yana da değiliz, mecbur da değiliz
Muharrem İnce: Hiçbir ittifaktan yana da değiliz, mecbur da değiliz
Muharrem İnce: Hiçbir ittifaktan yana da değiliz, mecbur da değiliz

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Muharrem İnce: 'Hiçbir ittifaktan yana da değiliz, mecbur da değiliz' - Son Dakika


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