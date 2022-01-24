Muharrem İnce'nin iddiasına yalanlama geldi! Rifat Hisarcıklıoğlu sosyal medyadan cevapladı - Son Dakika

Muharrem İnce'nin son dakika ortaya attığı iddia Ankara kulislerini karıştırdı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, önümüzdeki olası bir seçim için çok konuşulacak bir iddiada bulundu. İnce yaptığı açıklamada, "Muhalefet partileri, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi götürdü. Hisarcıklıoğlu'na teklif etmişler ama kabul edemez korkar. Hisarcıklıoğlu da cevap vermemiş" dedi.

RİFAT HİSARCIKLIOĞLU İDDİAYI JET HIZIYLA YALANLADI

İnce'nin iddiasına TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Twitter hesabından şu yanıtı verdi: ''Şahsıma Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi yapıldığı iddiası kesinlikle yalandır. Siyasetin alanıyla kendi görev alanımı birbirine karıştırmamaya hep özen gösterdim. Günlük siyasi tartışmaların içinde hiçbir zaman yer almadım, almayacağım.''