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Muharrem İnce'nin iddiasına yalanlama geldi! Rifat Hisarcıklıoğlu sosyal medyadan cevapladı - Son Dakika

Muharrem İnce'nin iddiasına yalanlama geldi! Rifat Hisarcıklıoğlu sosyal medyadan cevapladı

24.01.2022 13:55
Muharrem İnce'nin iddiasına yalanlama geldi! Rifat Hisarcıklıoğlu sosyal medyadan cevapladı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili çok çarpıcı bir iddia geldi. İnce, "Muhalefet partileri, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi götürdü" dedi. İnce'nin iddiasına sosyal medya hesabından yanıt veren Hisarcıklıoğlu, ''Şahsıma Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi yapıldığı iddiası kesinlikle yalandır'' dedi.

Muharrem İnce'nin son dakika ortaya attığı iddia Ankara kulislerini karıştırdı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, önümüzdeki olası bir seçim için çok konuşulacak bir iddiada bulundu. İnce yaptığı açıklamada, "Muhalefet partileri, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi götürdü. Hisarcıklıoğlu'na teklif etmişler ama kabul edemez korkar. Hisarcıklıoğlu da cevap vermemiş" dedi.

Muharrem İnce'nin iddiasına yalanlama geldi! Rifat Hisarcıklıoğlu sosyal medyadan cevapladı

RİFAT HİSARCIKLIOĞLU İDDİAYI JET HIZIYLA YALANLADI

İnce'nin iddiasına TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Twitter hesabından şu yanıtı verdi: ''Şahsıma Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi yapıldığı iddiası kesinlikle yalandır. Siyasetin alanıyla kendi görev alanımı birbirine karıştırmamaya hep özen gösterdim. Günlük siyasi tartışmaların içinde hiçbir zaman yer almadım, almayacağım.''

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rifat hisarciklioglu 7764, Muharrem İnce, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Muharrem İnce'nin iddiasına yalanlama geldi! Rifat Hisarcıklıoğlu sosyal medyadan cevapladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muharrem İnce'nin iddiasına yalanlama geldi! Rifat Hisarcıklıoğlu sosyal medyadan cevapladı - Son Dakika
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