Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Özel'e "HDP'nin barajı geçtiğini öğrenince sevinç naraları atıp havalara zıplayan sen değil miydin" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün katıldığı bir televizyon kanalında, "2018 cumhurbaşkanlığı seçiminde adayın, 'Gideceğim YSK'nın önünde olacağım' deyip, bütün bir gece ortada olmamasının özellikle gençler üzerinde travmatik bir durum vardı" ifadelerini kullanmıştı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. İnce, "Özgür Özel, bana sorduğun 2018 seçim gecesinde sen neredeydin? HDP'nin barajı geçtiğini öğrenince sevinç naraları atıp havalara zıplayan sen değil miydin?" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Muharrem İnce, Özgür Özel'e HDP'nin barajı geçmesiyle ilgili sert tepki gösterdi - Son Dakika
Uzmanlar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazanda acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısının kabul edilmesi hakkında, BMGK'nin ateşkes kararının teorik olarak bağlayıcı olmakla birlikte, sahada somut sonuçlar doğurup doğurmayacağının belirsiz olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş, Kadıköy'de seçim çalışmalarına devam etti. Beştaş, Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi'nde sendika temsilcileri ve esnaf ile bir araya geldi. Ayrıca Eğitim-Sen ve KESK üyeleriyle buluşarak konuşma yaptı. Beştaş, İstanbul'da kendi doğrularına sahip çıkma çağrısı yaptı ve Nevruz'da büyük bir destek aldıklarını belirtti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın İletişim Ofisi, Yavaş'ın mal varlığını açıkladığını ve aynı şeffaflığı rakibi Turgut Altınok'tan da beklediğini belirtti. Yavaş'ın banka hareketlerinin incelenmesi çağrısı yapılırken, Altınok'un hissedar olduğu şirketin mal varlığını açıklaması istendi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nın geçtiğimiz yıl 1 milyonu geçen yolu sayısına ulaştığını söyledi.
Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ve Zan'ın, '3 milyon dolar karşılığında adaylıktan çekilmemesi yönünde anlaştığı' ses kayıtlarının doğruluğunu kanıtlayan bir uzman raporunu yayınladı. Raporda, Zan'ın iddialarının aksine, kayıtlarda 'deepfake' teknolojisi kullanılmadığı belirtildi ve kayıtların Zan ve Turgut Kocakaya'ya ait olduğu tespit edildi.
İstanbul'da polis ekipleri tarafından helikopter destekli huzur uygulaması yapıldı. Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen uygulamaya, farklı birimlerden oluşan ekipler katıldı. Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı bir şekilde arandı ve sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Polis helikopteri de uygulamaya destek verdi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaptığı ziyarette, doğru olanı desteklediklerini ve yanlışın karşısında durduklarını belirtti. Destici, BBP'nin Suşehri Belediye Başkan adayı Sedat Sel'e destek istedi ve seçimlerin ülke, millet ve devlet için hayırlı olmasını diledi. Ayrıca, Suşehri'nin il olması için mücadele edeceklerini ve Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduklarını vurguladı.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cihan Erdoğanyılmaz, İstanbul'un sorunlarına bilim ve teknoloji ile çözüm üreten tek parti olduklarını söyledi. Erdoğanyılmaz, 'Binlerce genç arkadaşım, değerli bilim insanları, araştırmacılar, yurtdışında çalışan çok sevdiğim değerli dostlarım bana ulaşıp mücadelemize katılmak istiyorlar. Bağımsız Türkiye Partisi çığ gibi büyüyor' dedi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve CHP EBB Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, Kızılinler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek belediye hizmetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ataç, gelecek dönemde Ayşe Ünlüce ile birlikte güzel işlere imza atacaklarını belirtti.
Cumhur İttifakı AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, seçim öncesi Samsunlular Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği ile Muşlular Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneklerini ziyaret etti. Yaptığı konuşmada, Tepebaşı'nda hizmet eksikliğini gidermek için çalışacaklarını belirtti.
CHP Yüreğir Belediye Başkan Adayı Ali Demirçalı, AKP'nin bakanlarını eleştirerek Yüreğir halkının desteğini kazanacağını belirtti.
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