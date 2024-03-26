Muharrem İnce, Özgür Özel'e HDP'nin barajı geçmesiyle ilgili sert tepki gösterdi

DEM Parti İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş, Kadıköy'de seçim çalışmalarına devam etti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş, Kadıköy'de seçim çalışmalarına devam etti. Beştaş, Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi'nde sendika temsilcileri ve esnaf ile bir araya geldi. Ayrıca Eğitim-Sen ve KESK üyeleriyle buluşarak konuşma yaptı. Beştaş, İstanbul'da kendi doğrularına sahip çıkma çağrısı yaptı ve Nevruz'da büyük bir destek aldıklarını belirtti.