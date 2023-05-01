Cumhurbaşkanı adayı İnce, "10 milyon lira aldı" iddialarına yanıt verdi: Üzüldüğüm konu şu FETÖ'cüler bunu yapıyor, eski arkadaşlarım da paylaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı adayı İnce, "10 milyon lira aldı" iddialarına yanıt verdi: Üzüldüğüm konu şu FETÖ'cüler bunu yapıyor, eski arkadaşlarım da paylaşıyor

02.05.2023 09:07

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kamuoyunda 10 milyon lira rüşvet aldığı yönündeki iddialara yanıt verdi. İnce, "Ulan geri zekalılar, 10 milyon rüşvet banka yoluyla mı gönderilir. Bir de Pazar günü. Üzüldüğüm taraf şu, FETÖ'cüler sahtekarlığa bayılır. FETÖ'cüler bunu yapıyor ama benim eski arkadaşlarım da paylaşıyor. Buna üzülüyorum ben buna. Bakın Muharrem İnce, sahte dekontlara, sahte ses kayıtlarına direnir. Muharrem İnce diz çökmez" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, partisinin Tekirdağ İl Başkanlığınca Çorlu Atatürk Meydanında düzenlenen mitingde konuştu. Burada vatandaşlara seslenen İnce, 10 milyon lira para aldığı yönündeki iddialara yanıt verdi.

"MUHARREM İNCE DİZ ÇÖKMEZ"

"Geçmişte Ergenekon, Balyoz döneminde, FETÖ'cüler, kasetler çıkardılar" diyen İnce, "Sahte CD'ler çıkardılar, sahte belgeler çıkardılar, orduyu çökerttiler. Şimdi de her gün benimle ilgili bir banka dekontu alıyorlar, ismi çiziyorlar, benim adımı yazıyorlar üstüne 10 milyon yazıyorlar. Ulan geri zekalılar, 10 milyon rüşvet banka yoluyla mı gönderilir. Bir de Pazar günü. Üzüldüğüm taraf şu, FETÖ'cüler sahtekarlığa bayılır. FETÖ'cüler bunu yapıyor ama benim eski arkadaşlarım da paylaşıyor. Buna üzülüyorum ben buna. Başka bir şeye üzülmüyorum. Bakın Muharrem İnce, sahte dekontlara, sahte ses kayıtlarına direnir. Ben direnirim benim o gücüm var. Muharrem İnce diz çökmez" dedi.

"GÖĞÜS GÖĞÜSE MÜCADELE EDİYORUM"

İnce konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bugün AKP'yi bırakmış CHP'ye destek olan FETÖ'cüler var ya, benimle ilgili sahte belge yayınlayan FETÖ'cüler var ya, çok yakında aynı sahtekarlıkları, CHP'ye yapacaklar. O zaman göreceğim onları. Bu bir terör örgütü, terör. Ne PKK'yla, ne FETÖ'yle ne Hizbullahla işim olmaz benim. PKK'lılar bana saldırıyor, FETÖ'cüler bana saldırıyor, Hizbullahçılar bana saldırıyor. Muharrem İnce de Köroğlu gibi, döne döne vuruşa vuruşa, göğüs göğüse mücadele ediyor."

"SİZİN BİLDİĞİNİZ ATATÜRK'ÜN PARTİSİ YOK ARTIK"

CHP'ye oy verecek olan seçmenlere de seslenen İnce, "CHP'ye oy verecek kardeşlerime sesleniyorum. Üçüncü sırada DEVA Partili var. Onu gönderirseniz 15 Mayıs sabahı CHP'den istifa edecek. Bunu yapmayın. Çankaya'da Sadullah Ergin'e mi oy vereceksiniz. İzmir'de Yüksel Taşkın'a mı oy vereceksiniz. Sizin bildiğiniz Atatürk'ün partisi yok artık. O yok, o gitti. Atatürk'ün partisi burada. Memleket Partisi" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (8)
  • Nurettin Solak: adama aldığı parayı da ağız tadı ile yedirmiyorlar Cevap Yaz 0 7 Yayından Kaldır
  • Suleyman Dag: Kılıçdaroğlu ve saz ekibi için her türlü iftira normal bu sadece ince için değil kendilerinden olmayanlara yapıyorlar. Hdp ye bir kelime edebiliyorlarmi. Şehitlerimiz için bir kelime yazabiliyorlarmi? Terörist cenazesine katılırlar. Ne diyelim 14 mayısta görüşmek uzere Cevap Yaz 13 8 Yayından Kaldır
  • Hamit Gündoğdu: Muarrem ince artık bu saatten sonra ve ömür boyu CHP ye giremez duruma geldi. Bu çok inatçı ve kindar adamın ben geçen C.B. seçimlerinden sonra Tv'de ben CHP'den fazla oy aldım deyip ittifak adayı oldugunu eş gecmesi ile kişilik ve karekter notunu verdim. Üstelik Kılıçdaroğlu'nu destekleyecegim chplide değilim Cevap Yaz 16 23 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500
TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan Muharrem İnce'ye çağrı: 'Kaybettirmek istiyorsanız da Kemal Bey'e değil Tayyip Erdoğan'a kaybettirmeyi seçin' TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan Muharrem İnce'ye çağrı: 'Kaybettirmek istiyorsanız da Kemal Bey'e değil Tayyip Erdoğan'a kaybettirmeyi seçin'

Muharrem İnce, Tekirdağ, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı adayı İnce, '10 milyon lira aldı' iddialarına yanıt verdi: Üzüldüğüm konu şu FETÖ'cüler bunu yapıyor, eski arkadaşlarım da paylaşıyor - Son Dakika


Son Dakika
20:16 PSG taraftarı tesisi bastı! Başkan Khelaifi ve Messi'ye olay tepki
20:06 Her şey derbiden sonra oldu! Beşiktaşlı yönetici, Dursun Özbek'i bakın hangi özelliğinden vurdu
19:39 Kılıçdaroğlu 4 saniyelik bir video paylaştı! "Sebebi Erdoğan" deyip kapattı
19:33 4 saniyelik video yayınlayan Kılıçdaroğlu "Sebebi Erdoğan" deyip kapattı
19:22 Görüntüleri izleyenlerin yürekleri sızladı! İhmalkar şoför yüzünden yaralanan Başantrenör Erdem Can'ın tedavisi 3 hafta sürecek
19:16 Görüntüler yürek sızlattı! Sorumsuz şoför yüzünden yaralanan Başantrenör Erdem Can'ın tedavisi 3 hafta sürecek
19:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Zigana Tüneli açılışı yapıldı, Gümüşhane-Trabzon arası 1 saatten 30 dakikaya düştü
19:01 Yardım bahanesiyle hırsızlık! Talihsiz kadın durumu fark edince polise koştu
18:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Zigana Tüneli açıldı: 1 saatlik yol 30 dakikaya düştü
18:24 Rakamı duyanlar kulaklarına inanamadı! Damızlık koç 91 bin liradan alıcı buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2023 20:25:37. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı adayı İnce, "10 milyon lira aldı" iddialarına yanıt verdi: Üzüldüğüm konu şu FETÖ'cüler bunu yapıyor, eski arkadaşlarım da paylaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement