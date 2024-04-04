Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı

31 Mart yerel seçimlerinde yeniden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Muhittin Böcek, mazbatasını Antalya İl Seçim Kurulu Başkanı Mustafa Gümüştekin'in elinden aldı. Böcek, "Bundan sonra da oy veren vermeyen bütün vatandaşlarımızın emrinde olacağım" dedi.
İl Seçim Kurulu'nda mazbatasını aldıktan sonra konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 4 dönem Konyaaltı Belediye Başkanlığı'nın ardından, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ikinci döneminde de mazbatasını aldığını belirtti.
Böcek, kendisini aday gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, milletvekillerine, Antalyalılara yol arkadaşlarına teşekkür ederek, "Bundan sonra da oy veren vermeyen bütün vatandaşlarımızın emrinde olacağım. Güzel Antalya'da 2 milyon 696 bin 229 vatandaşımıza ve aynı zamanda 25 milyona yakın yerli ve yabancı misafirlerimize, hiç kimseyi ötekileştirmeden hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu hizmetimiz sırasında 19 ilçe belediyemizin 16'snı kazanmış bulunuyoruz. Ancak İbradı, Gündoğmuş ve Kumluca da bizim belediyemizdir. Demokrasi inancımızla birlikte bütün belediye başkanlarımızı kendi partili belediye başkanımız gibi göreceğiz. Bundan sonra da STK'larla, vatandaşlarımızla, il başkanımızla iş birliği içinde çalışacağız" diye konuştu.
"Antalya kazandı"
Seçim sürecinde araçlarla verdikleri rahatsızlıktan dolayı özür dilediğini ifade ederek, "Antalya'mızı, tüm kuruluşlarla kimseyi ötekileştirmeden çalışmalarımıza aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Mazbatayı bana layık gören Antalyalılara teşekkür ediyorum. Herkesin belediye başkanı olmaktan bir an olsun bile ayrılmadan sizlerin oylarını namusum gibi koruyacağıma söz veriyorum. Antalya'da seçimi demokrasi kazanmıştır, seçimi Antalya'mız kazanmıştır" ifadelerine yer verdi.
Antalya Adliyesi'ndeki programda Böcek'e; CHP İl Başkanı Nail Kamacı, milletvekili Cavit Arı, Sururi Çorabatır, Aliye Coşar, Mustafa Erdem de eşlik etti. - ANTALYA
Son Dakika › Politika › Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı - Son Dakika
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde AK Parti'den yeniden Belediye Başkanı seçilen Ahmet Çolakbayrakdar, mazbatasını aldı. Çolakbayrakdar, seçim çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür ederek, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
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